كيف يعمل دماغك؟( اختبار)

إنه اختبار (أوليّ) لمعرفة كيفية عمل دماغنا وذلك من خلال الإجابة على سؤال 6+7 أو بتوضيح أكبر لتحديد مدى استخدامنا لنصفيّ المُخ:



في البداية نسأل ما هو مجموع 7+6 طبعاً ستكون الإجابة 13؟



ثم سنسأل كيف جمعتها ؟ وبناءً على الجواب سنعرف طبيعة المخ التي تعيّنت في الانقسام الخيطي.



1. اذا كانت الاجابة أنا أحفظها حفظاً فالمخ لهذا الشخص من النوع الحفظي وهو شخصيّة تدقق في التفاصيل وصاحبه حساس جداً ولديه ميل (ما) للوسواس القهري.



2. إذا كانت الإجابة 5+5=10 و 2+1=3 والمجموع هو 13 فالشخص هنا يستخدم نصفي المخ بشكل متوازن وليس ميل نقديّ عالٍ ومخه من النوع الذي لايرتاح من التفكير، وهو من النوع (المُفكر). ولكنه كثير النقد لمن هم حوله سواء أعلن عن ذلك أم لا، وهي تستخدم النصف الأيسر النقدي بكفاءة عالية ولكنها لاتخلو من الجوانب الحدسيّة المضبوطة بالمنطق.



3. إذا كان الإجابة 6+6=12 ونضيف لها 1 =13 فهذه الشخصية من النوع المتوازن في استخدام أعلى لنصفي المخ معاً، لكنها شخصيّة، تتمتع بذكاء وجداني عالٍ ولديها (غالباً) ميول فنية أو أدبية ولكنها تتمتع بعناد شديد وديبلوماسيّة عاليّة في شخصية (بارادوكسيّة) إذا تم التعامل معها بديبلوماسية فهي كذلك وإذا عاندها المرء بالغت في العناد. وواضح أنها تستخدم النصف الأيمن الحدسي الشعوري بشكل فعال للغاية.



4. إذا كانت الإجابة 7+3=10 ثم +3=13 فالشخصية من النوع الذي يستخدم الجانب الأيمن بشكل عالٍ وهي شخصية حدسية حسّية يعنيها الجسد بشكل ما. وتتمتع ببعض الغموض الشخصيّ. فضلاً عن كونها من النوع المغامر.



5. إذا كانت الإجابة 6+4=10 ثم +3 =13 فالشخصيّة حسيّة تستخدم النصف الأيمن بشكل أكثر فاعلية لكنها من النوع الذي لديه خيالات عالية جداً وميول فنيّة، ويصاحبها الميول الحسيّة والفانتازية بدرجة أعلى من سابقيها مع مزاجيّة عالية تصل -أحياناً- إلى العبثية.



6. عند اكمال ال7 الى 10 واكمال ال 6 إلى 10 وجمعهما 20 وانقاص منها 3+4=7 فتعطي 13 وهي طريقة عالية الأداء والتعقيد فهي تصف شخصية تستخدم نصفي المخ بأعلى درجاتهما وتتمتع بتناقض عالٍ في الشخصيّة ولديها ميول حسيّة مُبالغ بها وحدسها لايخيب ولا يمكن تقدير مثيل له.



7. من يجمع 7+7=14- 1 هو شخصية تستخدم نصفي المخ بكفاءة عالية وتت8. أما من يعد على اصابعه فهو شخصية حسيّة جداً جداً تبالغ في استخدام النصف الأيمن و بدائية غالباً متع بكل من الحسّ النقدي والحسي والحدسي معاً.مرة أخرى هو اختبار أولى له تتمة غير منشورة ونتائجه ليست نهائية هكذا ولكن لها بعد استرشادي أوليّ.



د. عماد فوزي شعيبي