كيف نخفض من خطر "بوليب" الأمعاء؟

بعض "البوليب" الذي ينمو في الأمعاء ينذر بتحولها إلى أورام سرطانية. وقد بينت نتائج دراسة حديثة كيف يمكن تخفيض خطر تحولها إلى ورم سرطاني بواسطة جهود شخصية.



نشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة British Journal of Cancer، يؤكد مؤلفوها على أن خطر ظهور "البوليبات" ينذر بالإصابة بسرطان الأمعاء، ولكن يمكن تخفيض هذا الخطر بممارسة نشاط بدني منتظم.



درس الخبراء بيانات تم الحصول عليها خلال إجراء الدراسة الثانية لصحة الممرضات التي شملت 28250 امرأة من مختلف الأعمار. خضعت جميع المشتركات في الدراسة إلى كشف المعي المستقيم أو القولون بالكامل باستخدام المنظار. نتائج هذا الكشف قارنها الباحثون بالأمراض التي شخصت لدى المشتركات وكذلك مع العادات السيئة (التدخين، تعاطي الكحول، التغذية السيئة)، والنشاط البدني والحمل وغيرها من العوامل الحياتية.



اتضح من نتيجة هذه الدراسة، أن خطر نمو "البوليبات" في الأمعاء يرتبط بصورة ما بالنشاط البدني. فقد تبين أن النساء اللواتي كن يمارسن نشاطا بدنيا ويتحركن كثيرا أو يمارسن نوعا من أنواع الرياضة في مرحلة الطفولة أو بعدها من عمر 12 سنة إلى أن بلغن 64 سنة وأكثر من العمر انخفض خطر نمو "البوليبات" عندهن بنسبة 24%.



أما اللواتي يمارسن في اليوم نشاطا بدنيا لمدة ساعة في حياتهن من عمر 12 سنة إلى أن بلغن 22 سنة فقد انخفض خطر "البوليبات" بنسبة 7%. والنساء اللواتي كن يمارسن النشاط البدني من عمر 13 سنة إلى عمر 64 سنة فقد انخفض هذا الخطر بنسبة 9%.



المصدر:ميديك فوروم