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كيف سييكون طقسنا؟؟

أجواء مستقرة في دمشق وجميع المحافظات السورية في الأيام القليلة القادمة بسبب إمتداد مرتفع جوي , وإرتفاع عام على درجات الحرارة وأجواء مشمسة إجمالاً قليلة الغيوم , الحرارة تلامس ذروة الإرتفاع يوم الخميس 21 آذار , أما مابعد من المحتمل أن نتأثر بحالة عدم إستقرار تخص مناطق محدودة من المحافظات السورية خصوصاً الداخلية سنكون معكم في تفاصيلها قريباً إن شاء الله.

درجات الحرارة تبدأ بالإرتفاع التدريجي إعتباراً من يوم غد الإثنين 18 آذار في جميع المناطق السورية وعاصمة الياسمين دمشق , الحرارة كما ذكرنا تلامس بذروة الإرتفاع يوم الخميس حدود 23 درجة في دمشق والمناطق السورية الداخلية , فيما ترتفع بشكل واضح في السواحل السورية لحدود 25 درجة , فيما تبقى مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي والقنيطرة والجبال درجات الحرارة فيها نهاراً مابين 15 و 16 درجة إجمالاً.

حالة عدم إستقرار متوقعة إعتباراً من ساعات ليل يوم 22 الشهر تخص أجزاء من المناطق الجنوبية وربما دمشق والمناطق الشرقية إن شاء الله.