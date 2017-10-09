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كيف سترد موسكو على تقييد عمل الإعلام الروسي بأمريكا؟

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد بالمثل على تقييد عمل شبكة آر تي الروسيةكيف سترد موسكو على تقييد عمل الإعلام الروسي بأمريكا؟ ووسائل الإعلام الروسية الأخرى في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة إن تي في الروسية اليوم: إن “الإجراءات المتخذة ضد قناة آر تي الروسية تعتبر حالة خاصة حيث سخرت الولايات المتحدة ضد هذه القناة كل ما لديها من الآليات بما فيها الأذرع الإدارية والدعاية على أراضي الولايات المتحدة”.

وذكرت زاخاروفا أن إحدى مواد القانون الروسي الخاص بوسائل الإعلام والذي تم تبنيه في 1990 تنص على وجوب الرد على تطبيق تقييدات ضد وسائل إعلام روسية في بلد ما باتخاذ إجراءات مماثلة في حق مراسلي هذا البلد العاملين على أراضي رو

سيا الاتحادية.وأضافت زاخاروفا: إن “النظام نفسه يجب تطبيقه وفقا للمادة نفسها على قواعد اعتماد المراسلين الأجانب وبالتالي فإن كل إجراء متخذ في حق الصحفيين الروس وخاصة صحفيي قناة آر تي بإمكان روسيا بعد تصنيفها هذا الإجراء على أنه تقييد لعملهم أن تتخذ إجراءات مماثلة له بحق وسائل الإعلام الأمريكية على أراضي روسيا الاتحادية”.

وكانت رئيسة تحرير شبكة ار تي الروسية مارغاريتا سيمونيان أكدت أن الضغط الذى تمارسه السلطات الامريكية ضد الشبكة يصب فى مصلحة قنوات تلفزيونية غربية تنخفض شعبيتها مثل سى ان ان وبي بي سي وغيرهما.

يذكر أن واشنطن اتهمت شبكة ار تي الروسية أكثر من مرة بالتدخل في الانتخابات الامريكية وفى مطلع أيلول الماضى طالبت وزارة العدل الأمريكية الشركة التي تخدم الشبكة بتسجيل نفسها كعميل أجنبى بينما لم تستبعد سيمونيان وقف بث القناة ومغادرتها الولايات المتحدة نتيجة ضغط السلطات الأمريكية عليها.

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