كيف حدث الحريق الذي نشب في الحلبوني بدمشق؟

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق أمس حريقاً اندلع في حي الحلبوني مخلفاً أضراراً مادية.



ونشب الحريق في حديقة خلفية لبيت مهجور في شارع فلسطين بحي الحلبوني يفصلها جدار إسمنتي عن تجمع محلات لتصليح السيارات.



وأوضح آمر زمرة إطفاء مركز النصر إياد أبو أحمد في تصريح لمندوبة سانا أن الحريق اندلع في كومة من قطع السيارات المستعملة وتابلوهات سريعة الاشتعال تحتوى مواد سيليكون وبلاستيكية وساعد في انتشاره وجود أعشاب يابسة في المحيط مع غياب إجراءات السلامة، مشيراً إلى أن طبيعة المواد المشتعلة أدت إلى تشكل عمود كثيف من الدخان الأسود.



وأشار أبو أحمد إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق في مساحة ضيقة والحيلولة دون تمدده وأخمدوه بالسرعة المطلوبة، مبيناً أن الأضرار اقتصرت على لوازم وقطع سيارات.



سانا