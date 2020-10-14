كيف تكذب وزارة الإتصالات

بعد مضي ما يقارب 6 أشهر على اعتماد نظام الباقات الشهرية بالنسبة للانترنت والتي شابها الكثير من الانتقادات من قبل المشتركين حول تحسن جودة الانترنت، أشار أغلبية المشتركين إلى أن الجودة لم تتغير في أوقات كثيرة ويكون الانترنت فيها غير فعال.



وفي هذا الإطار أوضحت الشركة السورية للاتصالات أنه من خلال مراقبة الحركة على البوابة الدولية للانترنت تبيّن أن تطبيق سياسة الاستخدام العادل للانترنت أدى إلى انخفاض نسبة الاستهلاك الأعظمي على البوابة الدولية، وتبعا لذلك انخفاض الاختناقات وتحسن جودة الانترنت لدى جميع المشتركين، لكن ضعف جودة الانترنت لدى بعض المشتركين له أسباب عديدة لعل أبرزها أعطال الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك، وأغلب المشكلات في هذا المقطع هي كونه عرضة لمجالات التحريض الكهرطيسي والتماس مع الأسلاك الكهربائية، وجميع هذه الأمور تؤثر على جودة الإشارة وبطء السرعة.



ولمعالجة هذه المشكلات يجب على المشترك تسجيل شكوى فنية على الرقم 100 لتتم معالجتها من الفريق الفني المختص، كما أن بعد المشترك عن المركز الأم لمسافات أكثر من الحد المسموح له دور بالتأثير على جودة الانترنت، حيث إن السرعة تتناسب عكسياً مع المسافة، وتعمل الشركة على معالجة هذه المشكلات من خلال تقنية fttc ، إضافة إلى أن هناك أسباباً تتعلق بالمشتركين والتمديدات الداخلية ضمن المنزل وعدد مستخدمي الانترنت في المنزل، إضافة لتعرض مودم المشترك (الراوتر) للاختراق والتعديل في الإعدادات، كما تتعرض بعض الشبكات اللاسلكية للاختراق والسرقة من الجوار واستخدامها بشكل غير مشروع .



البعث