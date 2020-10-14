مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري
الرئيس الأسد يحدد احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة من الحرائق
الائتلاف السوري العميل يعطي إحداثيات سورية طالبا من الأمريكان قصفها
طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح
إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة
قصف صاروخي تركي يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي
ما بعد الحرائق.. خسائر في مختلف المجالات والخبراء يقترحون الحلول
التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق
حرائق اللاذقية تترك الناس بين نازح مؤقت في مدارس المحافظة ومنكوب يبكي على الأطلال
وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس
سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة

كيف تكذب وزارة الإتصالات

بعد مضي ما يقارب 6 أشهر على اعتماد نظام الباقات الشهرية بالنسبة للانترنت والتي شابها الكثير من الانتقادات من قبل المشتركين حول تحسن جودة الانترنت، أشار  أغلبية المشتركين إلى أن الجودة لم تتغير في أوقات كثيرة ويكون الانترنت فيها غير فعال.

وفي هذا الإطار أوضحت الشركة السورية للاتصالات أنه من خلال مراقبة الحركة على البوابة الدولية للانترنت تبيّن أن تطبيق سياسة الاستخدام العادل للانترنت أدى إلى انخفاض نسبة الاستهلاك الأعظمي على البوابة الدولية، وتبعا لذلك انخفاض الاختناقات وتحسن جودة الانترنت لدى جميع المشتركين، لكن ضعف جودة الانترنت لدى بعض المشتركين له أسباب عديدة لعل أبرزها أعطال الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك، وأغلب المشكلات في هذا المقطع هي كونه عرضة لمجالات التحريض الكهرطيسي والتماس مع الأسلاك الكهربائية، وجميع هذه الأمور تؤثر على جودة الإشارة وبطء السرعة. 

ولمعالجة هذه المشكلات يجب على المشترك تسجيل شكوى فنية على الرقم 100 لتتم معالجتها من الفريق الفني المختص، كما أن بعد المشترك عن المركز الأم لمسافات أكثر من الحد المسموح له دور بالتأثير على جودة الانترنت، حيث إن السرعة تتناسب عكسياً مع المسافة، وتعمل الشركة على معالجة هذه المشكلات من خلال تقنية fttc ، إضافة إلى أن هناك أسباباً تتعلق بالمشتركين والتمديدات الداخلية ضمن المنزل وعدد مستخدمي الانترنت في المنزل، إضافة لتعرض مودم المشترك (الراوتر) للاختراق والتعديل في الإعدادات، كما تتعرض بعض الشبكات اللاسلكية للاختراق والسرقة من الجوار واستخدامها بشكل غير مشروع .

 


البعث