كيف تضمن وصول الإنترنت بشكل جيد إلى هاتفك؟

نشرت صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن كيفية ضمان وصول الإنترنت بشكل جيد إلى الهاتف الجوال، في البيت وفي مقر العمل على حد سواء.





وقالت الصحيفة إن العديد من الأشخاص يواجهون مشاكل بسبب التغطية السيئة للإنترنت أو لشبكة مشغل الاتصالات، سواء في البيت أو في المكتب، ويمكن أن تعزى هذه المشاكل التي تحول دون تمكن هاتفك من الاتصال بشبكة الإنترنت، بشكل دائم أو مؤقت، إلى العديد من الأسباب.





وبينت الصحيفة أن النصيحة الأولى لحل مشاكل الإنترنت والتغطية في الهاتف الجوال، تتمثل في تغيير مشغل الاتصالات، وعلى الرغم من أن هذا الحل سهل للغاية، إلا أن الكثيرين لا يحبذون اللجوء إليه، وفيما يلي عدد من النصائح الأخرى التي تضمن وصول الإنترنت إلى هاتفك دون مشاكل.





وأضافت الصحيفة أن مشاكل الإنترنت تعيق في أغلب الأحيان تحميل الصور، والملفات، ومقاطع الفيديو، وفي هذا الصدد، يجب الاطلاع على العديد من المعطيات؛ أولا، لا يجب تنزيل أي تطبيقات تعد بتحسين تغطية الإنترنت في الهاتف الجوال، لأن هذه التطبيقات لا تعمل بشكل جيد، وحتى وإن بدا لك أن تغطية الإنترنت أصبحت أفضل بعد شراء التطبيق، فاعلم أن ذلك مجرد وهم.





وأشارت الصحيفة إلى أن الهواتف الذكية الحديثة تم تصميمها مع أنظمة تشغيل قادرة على تحسين تغطية الشبكة قدر المستطاع.





ونوهت إلى أن تغطية الشبكة أو اتصال البيانات مسألة مادية لا يمكن التغلب على كل مشاكلها، مضيفة أنه "كلما كانت العقبات والعراقيل بين الهاتف المحمول وجهاز التوجيه أقل، كلما كانت تغطية شبكة الإنترنت أفضل".





وذكرت أنه رغم تصميم أجهزة التوجيه من أجل اختراق إشارة الإنترنت للجدران، إلا أن هذا الاختراع ليس جهازا سحريا.





وأوردت الصحيفة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا لكثرة المستخدمين على الشبكة، وهو ما يعتبر من العوامل التي تؤدي إلى ازدحامها، مؤكدة أنه رغم التطور التكنولوجي والتحسينات التي طرأت على عالم الإنترنت، إلا أن إشارة الإنترنت تكون ضعيفة للغاية في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة، لا يوجد الكثير من الحلول، إذ أنه يتعين على المستخدمين الانتظار حتى يتقلص عدد المتواجدين على الشبكة.





وأوضحت أنه "لا يمكن أن نشهد مثل هذه المشاكل إلا في حال كانت هناك أحداث رياضية أو حفلات موسيقية، أو غيرها من التظاهرات".





وكشفت الصحيفة أن حل مشكلة الإنترنت الرديئة يستوجب تحديد المكان (في المنزل أو المكتب) الذي تكون فيه إشارة الإنترنت قوية، مبينة أنه يمكن قياس قوة الإشارة، لتحديد ما إذا كانت قوية أو ضعيفة، من خلال وحدة الديسيبل، المستعملة لقياس إشارة الإنترنت في الهواتف الذكية والأجهزة المماثلة لها.





وأضافا أنه "يجب أن تكون هذه القيمة سالبة وتتراوح بين -50 و-100 ديسيبل"، موضحة أنه في حال كانت هذه القيمة أقل، أي في حدود -120 أو -110، فإن إشارة الإنترنت ستكون أضعف.





وذكرت الصحيفة أنه لتحديد هذه القيمة في أجهزة أندرويد، يجب اللجوء إلى "الإعدادات"، ثم "الهاتف"، ثم "الحالة"، ثم "وحدة تعريف المشترك" (أو الشبكة)، أما بالنسبة لجهاز يستعمل نظام التشغيل آي أو إس، فيجب الاتصال بالرقم *3001#12345#* لمعرفة قيمة إشارة الإنترنت.





وفي مرحلة لاحقة، يمكن قياس هذه القيمة في أماكن مختلفة في البيت أو المكتب، وتحديد الأماكن التي تكون فيها إشارة الإنترنت القوية، وعند تردي إشارة الإنترنت في المكان الذي تتواجد فيه، حاول التمركز في أماكن الإشارة القوية، لضمان استعمال الإنترنت في الهاتف الجوال دون أية مشاكل.





وأفادت الصحيفة أن إيقاف تشغيل البلوتوث لا يساهم في تحسين تغطية الإنترنت، إلا أنه يؤثر على بطارية الهاتف، وعندما تكون البطارية منخفضة الشحن، ستنخفض قوة إشارة الإنترنت، ولحل هذه المشكلة، يجب شحن الهاتف لا غير، فضلا عن ذلك، يلعب غلاف الهاتف دورا مهما، فإذا كان سميكا للغاية، سيكون له تأثيرات عكسية تؤدي إلى إضعاف إشارة الإنترنت في الجهاز.





وقالت الصحيفة إنه "في حال لم تحل هذه النصائح مشاكل الإنترنت في جهاز الهاتف، فيجب تغييره فورا بجهاز آخر يتضمن هوائيا أفضل"، مؤكدة أن تغيير مشغل الاتصالات يظل من أفضل الخطوات لحل مشاكل الإنترنت وتغطية الشبكة.