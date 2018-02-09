كيف تختار كتابًا مناسبًا لطفل الرابعة وما فوقها؟

الطفل في العام الرابع من عمره





حسب نهج منتسوري، تبدأ مرحلة العقل الواعي مع بداية العام الرابع من عمر الطفل، حيث يعي الطفل جيدًا رغباته الاستكشافية، مما يمكنه من اختيار وتفضيل كتب بعينها ونبذ الأخرى، عادة ما ينجذب الأطفال بهذا العمر للأنشطة التي تدعمهم وتؤهلهم لتعلم القراءة والكتابة والرياضيات فيما بعد، حيث توفر هذه الأنشطة فرصة التحليل والمقارنة والاستنتاج والتفكير المنطقي، إضافة لزيادة التركيز والانتباه وقوة الملاحظة، أمثلة على هذه الكتب:





أ. كتب «I spy» الشهيرة





عبارة عن كتب متعددة المستويات حسب قدرات الطفل، حيث يتعين على الطفل أن يبحث بعينه عن صورة ما مختبئة مع العديد من الصور في الصفحة، مما يدعم تمييزه البصري الذي يحتاجه لاحقًا لتمييز الحروف داخل الكلمة.





ب. كتب التمارين الذهنية





وهي كتب متعددة المستويات أيضًا تحوي مجموعة مختلفة من التمارين الذهنية مثل المتاهات، المطابقة، إكمال النمط، المقارنة وغيرها، مما يدعم التفكير المنطقي والرياضي في عقل الطفل.





احرص على اختيار مستوى مناسب لسن طفلك حتى لا يشعر بالإحباط من صعوبته، أو بالملل من سهولته، اجعله على مستوى التحدي المطلوب للحفاظ على انجذابه للكتاب.





ج. قصص مصورة صامتة





في سن ما قبل القراءة يمكننا استخدام هذا النوع من القصص الذي يحوي صورًا متسلسلة تحكي قصة ما دون وجود جمل مكتوبة، حيث يستطيع الطفل أن يفهم مغزى القصة بمفرده مما يزيد ثقته بنفسه، ويستطيع أن يكوّن الجمل التي يحكي بها القصة بنفسه مما يدعم تنشيط ذهنه وممارسته اللغة وإثراءها.





5. الطفل في العام الخامس من عمره





مع زيادة قوة الملاحظة والتركيز عند الطفل، نجد الطفل بهذا العمر يتساءل عن تفاصيل كل ما يلاحظه في بيئته وكيفيتها، ويبدي بعض الأطفال شغفًا بمجالات محددة دون غيرها، كما ينخرط العديد من الأطفال في تعلم مبادئ القراءة والحساب، لذلك فالكتب التي يمكن اقتناؤها لهذا العمر يمكن أن تكون مثل:





أ. الكتب ذات الموضوع الواحد





دائماً ما تجذب أنظارنا تلك المجلدات الضخمة ذات الكم الهائل من الصفحات والمعلومات والرسوم التوضيحية، وتداعب عقلنا فكرة تحميل كل ما ورد في هذه الموسوعة في عقل الطفل.





أنا أيضًا كثيرًا ما توقفت أمام هذه الموسوعات في معارض الكتب، لكني بالنهاية لم أقتنِ أيًا منها! بصراحة لم أقتنع بجدواها خاصة للسن الصغيرة، هذه السن التي تريد أن تتعلم (كل شيء عن الشيء الواحد) وليس (شيئًا واحدًا عن كل شيء)، بمعنى إذا أراد الطفل أن يتعلم عن الفيل، هل الأفضل أن يقرأ كتابًا كاملًا عن الفيل يشمل خصائصه الجسدية وبيئته وتفاعله مع البيئة وصورًا مختلفة له يؤدي أعمالًا مختلفة؟ أم أن يقرأ عنه صفحة في موسوعة الحيوانات بمعلومات مقتضبة وصور قليلة؟





وإذا أراد الطفل أن يتعلم عن النحلة، هل الأفضل أن يقرأ كتابًا كاملًا عن النحلة، يتعرف على تكوين جسمها وبيتها وعملها ودورة حياتها ويشاهد صوراً عديدة تصف كل هذه المعلومات؟ أم أن يقرأ عنها صفحة في موسوعة الحشرات بمعلومات مختصرة وصور حسبما تتسع الصفحة؟





بالتأكيد الكتاب الواحد المتخصص في موضوع ما، أفضل كثيرًا من موسوعة شاملة لمواضيع عديدة بتفاصيل قليلة. لذلك حاول اكتشاف مواطن اهتمام طفلك والمواضيع التي تأسر انتباهه، وابحث عن كتب متخصصة عن تلك المواضيع تقدم المعلومة بطريقة مبسطة وشيقة مصحوبة بصور حقيقية ذات جودة عالية.





ب. الكتب التي تجيب عن أسئلة «كيف»





الطفل الذي كان شغوفًا بركوب السيارة لم يعد يكفيه ركوبها، بل يريد أن يعرف كيف تعمل، والطفل الذي كان شغوفًا بمراقبة الحشرات يتساءل الآن كيف تنمو وتأكل؟ بهذا العمر يتحول الطفل من سؤال «ما هذا؟» إلى سؤال «كيف ذلك؟»، ولذلك سيكون من الرائع إشباع نهم المعرفة عنده بتوفير كتب مناسبة تجيب تساؤلاته، ستجدون عناوينها واضحة ومباشرة مثل، كيف تعمل السيارة؟ كيف يُصنع القلم الرصاص؟ كيف تنمو الأشجار؟ أو حتى كيف نحصل على البطاطا؟





ج. قصص مستويات القراءة المتدرجة





بعد أن يتعلم الطفل أصوات الحروف، يكون شغوفًا بتطبيق ما تعلمه ويرتفع مؤشر سعادته بمقدار ما يستطيع قراءته بنفسه، لكن يجب أن نأخذ في الحسبان أيضًا مؤشر الإحباط إذا ما قدمنا ما يفوق مستوى قدراته الحالية، لذلك يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا باختيار القصص في هذه المرحلة الحرجة من حياة الطفل. مواصفات تلك القصص يمكن أن تتمثل في:





1. جمل قليلة بكلمات بسيطة سهلة، وفي أبسط مستوى تكون أغلب الكلمات مكونة من ثلاثة أحرف، وتتكرر بعض الكلمات على مدار القصة حسب أحداثها.





2. رسوم معبرة بسيطة غير مشتتة للطفل، حيث يحتاج للتركيز في قراءة الكلمات وليس في الصور، بعض دور النشر تصدر قصصًا تحوي الجملة منفردة في صفحة ثم الصورة في الصفحة التي تليها، وهذه فكرة جيدة حيث يعتمد الطفل على قراءته فقط في معرفة أحداث القصة، ويستخدم الصور ليتأكد فقط من صحة الفكرة التي فهمها من قراءته، وبعض دور النشر قد تصدر قصصًا دون رسوم، لكن تترك مساحة فارغة فوق كل جملة ليقوم الطفل برسم المشهد بنفسه وهي فكرة جميلة أيضًا.





د. كتب مبادئ الحساب





بعد أن يستوعب الطفل مبادئ الرياضيات يمكننا إمداده ببعض الكتب المناسبة لتغذية عقله وشغفه، وهي كتب تحتوي أنشطة وتمارين متنوعة باستخدام الأرقام لدعم التفكير الرياضي والمنطقي وتطبيق مبادئ الرياضيات مثل:





1. توصيل الأرقام بالتسلسل لتنتج بالنهاية صورة كاملة مرسومة، وهي تدريب للطفل على تسلسل الأعداد.





2. لعبة سودوكو (Sudoku) هي لعبة منطقية توافقية شهيرة تعتمد على ترقيم الخانات، ولها مستويات سهلة ومتدرجة.





3. التوصيل لمطابقة العدد بمدلوله





4. استنتاج نمط أو تسلسل الأعداد





6- الطفل في العام السادس من عمره





لا يكتفي الطفل من التعلم عما يراه حوله في بيئته، بل يرغب في أن يستكشف ما دون ذلك، تجده ينبهر بالتعلم عن كواكب أخرى بخلاف كوكبه، ودول أخرى غير دولته، وحضارات أخرى سابقة لحضارته، فنون ورياضات وعلوم مختلفة، مما يفتح الباب على مصراعيه فيما يمكن تقديمه له، أيضًا في هذا العمر يستطيع الطفل اتباع خطوات أو إرشادات محددة لإنجاز عمل أو مشروع ما، لذلك يمكننا توفير كتب مثل:





أ. كتب الأطلس





حيث توفر للطفل نظرة عامة شاملة عن العالم وتعطيه فرصة اكتشاف وتحديد موقعه منه، بعض الخرائط توضح تقسيم القارات فقط وبعضها يزيد تقسيم الدول، بعضها توضح السمات البيئية والبشرية وغيرها، وعلى الرغم أن الأطلس في الأصل يعبر عن الأرض إلا أن بعض دور النشر قد أصدرت أطلسًا للفضاء، أطلس جسم الإنسان، أطلس الحيوانات وغيرها.





ب. كتب وصفات الطبخ أو الأشغال اليدوية





تأكد من وضوح التعليمات وصور الشرح ومناسبة مستواها مع قدرات طفلك، توفر هذه الكتب خبرة رائعة للطفل، حيث يحصل على منتج ملموس يشعره بالإنجاز والرضا عن النفس.





ج. كتب السير الذاتية





يمكنكم اختيار شخصيات ملائمة لمجال اهتمام الطفل وربطها بما يتعلمه، مثلًا حين يتعلم الطفل عن تشريح العين وكيفية الرؤية، يمكننا بالتوازي تناول كتاب عن سيرة العالم ابن الهيثم وربطه بالعراق ومصر في كتاب الأطلس وهكذا.





لا شك أن سير العظماء والناجحين ملهمة ولها أثر كبير على حياة متابعيها، واطلاع الطفل عليها منذ صغره سيفيده في صقل شخصيته، لا سيما سير الأنبياء والصالحين.





كلمة أخيرة



