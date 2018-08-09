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كيف تحافظ على صحة الأسنان وتحميها من السقوط!

حللت دراسة بتكليف من منظمة الصحة العالمية 33 ورقة بحثية عن صحة الفم، ووجدت علاقة قوية بين الكربوهيدرات المصنعة وتسوس أو تجويف الأسنان.

واكتشف الباحثون وجود علاقة ضعيفة بين الأطعمة الغنية بالنشويات، مثل الخبز الأبيض والبسكويت، وزيادة احتمال الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم.

وتؤكد الدراسة أن النشاء الموجود في الكربوهيدرات المصنعة، يمكن أن يتحلل إلى سكريات، بتأثير إنزيم الأميلاز الموجود في اللعاب، ما يؤدي إلى تآكل الأسنان وتقويض الأنسجة المحيطة.

وقالت باولا موينيهان، قائدة الدراسة وأستاذة التغذية وصحة الفم في جامعة نيوكاسل: "تشير الدلائل إلى أن النظام الغذائي الغني بكربوهيدرات الحبوب الكاملة، أقل عرضة للإضرار بالصحة الفموية مقارنة بالنشويات المصنعة".
وأضافت موضحة: "لقد ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات جيد لصحة الفم طالما أنه يحوي كمية قليلة من السكريات، ويستند إلى أنواع الحبوب الكاملة".

وبالمصادفة، تقوم منظمة الصحة العالمية حاليا بتحديث إرشاداتها بشأن تناول الكربوهيدرات، بما في ذلك تقييم الألياف الغذائية ونوعية النشاء.

وتوصي منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي بتخفيض كمية السكريات المجانية المستهلكة، إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية، وتشير إلى المزيد من التخفيض لأقل من 5%، للحصول على استحقاقات صحية إضافية.

ومن المقرر استخدام دراسات إضافية حول تأثير جودة الكربوهيدرات على النتائج الصحية الأخرى، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكري النوع 2، لإطلاق المبادئ التوجيهية المقبلة.

 


المصدر: ديلي ميل

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