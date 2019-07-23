كيف تجعل إجازتك مفيدة

هل من الممكن أن تستمتع بوقت فراغك وتكون منتجًا في الوقت نفسه؟ هناك اعتقاد خاطئ أن وقت الفراغ يعني الكسل وعدم القيام بشيء والاكتفاء بالجلوس ساكنًا.



ولكن، الإنتاج والترفيه ووقت الفراغ من الممكن أن تسير جنبًا إلى جنب معظم الوقت؛ فمن شأن المشاركة في الأنشطة الترفيهية أن تحسِّن الصحة البدنية والعقلية بشكل كبير، وأن تساعد على التحكم في التوتر، وتوفر إحساسًا بالتوازن الذي يقلل القلق والاكتئاب بشكل مباشر.



لا تقضِ أيام العطلة نائمًا. وفيما يلي مجموعة من الطرق الإبداعية والإنتاجية لقضاء عطلتك:



1- كن نشيطًا



لقد كنت تخطط لممارسة التمرينات الرياضية أو الانضمام إلى فصل يوجا، ولكن لم يكن لديك الوقت الكافي للقيام بذلك مع جدولك المزدحم. لا تقلق، يمكنك البدء على الفور والاستمرار في إنتاج الإندورفين الذي يحافظ على إبقاء عقلك يقظًا. يطلق الإندورفين شعورًا إيجابيًّا في الجسم شبيهًا بمفعول المورفين؛ فيجعلك تشعر «بالنشوة»، التي قد يصاحبها نظرة إيجابية ومفعمة بالحياة.



2-تعلم لغة جديدة



أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يجيدون التحدث بأكثر من لغة تنمو عقولهم بشكل أسرع. فمن يدرسون لغات أجنبية يتمتعون بتطور معرفي شامل، ويؤدون بشكل أفضل في الاختبارات، ويكونون أكثر إبداعًا، كما يتمتعون بثقة في النفس وشعور بالنجاح الدراسي. ومن ثم، فإن تعلم لغات جديدة ليس مفيدًا فقط في تعرف ثقافات جديدة؛ بل يجعل عقلك أكثر انفتاحًا وقدرة على استيعاب المعلومات الجديدة. يمكنك التسجيل في الدورات الإلكترونية على موقع دولينجو Duolingo أو بي بي سي للغات.



3-أحلام اليقظة



الروتين قاتل؛ فهو يستنفد طاقتك، ويجعلك تشعر بالضيق من أنشطتك اليومية. على الجانب الآخر، تمنحك العطلات فرصة الاستفادة من كل دقيقة في يومك لفعل ما يحلو لك.



فيمكنك إطلاق العنان لخيالك والاستمتاع بأحلام اليقظة، وهذا لا يعتبر إهدارًا للوقت. ففي ورقتهم البحثية «نشيد أحلام اليقظة الإيجابية البناءة»، ذكر علماء النفس سكوت ب. كوفمان وريبيكا ل. ماكميلان أن شرود الذهن يمكنه أن يساعد في عملية «تحفيز الإبداع». ومن ثم، ليس من الغريب أنك تتوصل إلى كل أفكارك الإبداعية وحلول مشكلاتك في حين تكون شارد الذهن.



4-خذ وقتًا لنفسك



اقضِ بعض الوقت في فعل شيء طالما أردت القيام به؛ وإن كان هذا الشيء هو قراءة كتاب جديد. العطلات هي أفضل الأوقات لشحن الطاقة والانتعاش؛ لذلك يجب ترتيب أولوياتك وتحديد الأشياء الهامة بالنسبة إليك والأشياء التي ستحرمك من الاستمتاع. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون العطلات وقتًا للهو؛ لذلك يجب أن تضع في اعتبارك الأشياء الهامة التي تريد إنجازها، وما يمكن تأجيله أو إلغاؤه. لا تقم بفعل أمر ما لأن الجميع يفعله، أو تحاول تطبيق ما يناسبهم خلال يومك؛ قرر فقط ما هو مناسب لك، وافعله.



5- مارس هواية جديدة



يمكن أن تتحول الهوايات لمهن فيما بعد. فسواءٌ كانت هوايتك الرسم، أو العزف على آلة موسيقية، أو التصوير، أو السباحة، أو الركض، يمكنك البدء في ممارستها الآن!



فممارسة الهواية تغذي الجزء الإبداعي في شخصيتك؛ لأنها تقوم بإعادة شحن عقلك. كثير من عباقرة العلم متعددو المواهب، ووفقًا لما ذكر في سيرهم الذاتية، فإن هواياتهم كانت مصدرًا للإلهام والقوة، كما دربت عقولهم وقدراتهم على العمل العلمي الإبداعي.



***************************************



باختصار، العطلة هي وقت الشعور بالحرية والانطلاق والترفيه، وليست وقتًا للكسل. وهناك طرق كثيرة للاسترخاء والتمتع بوقت الفراغ، والاستفادة منه في الوقت نفسه. هكذا، فإنك لن تشعر أنك أهدرت وقتك خلال العطلة.



كوكب العلم