كيف تتغلب على مشكلة “Unable to Format your SD” لبطاقة الـ microSD ؟

في العديد من الأحوال قد تظهر لنا شاشة هواتفنا الأندرويد هذه الجملة: “نظام الأندرويد لا يستطيع عمل Format لبطاقة الـ SD.”. في هذه الحالة لن يكون لك إلا الكمبيوتر الخاص بك لكي ينجدك، وبالأخص أجهزة اللاب توب. دعونا نرى سوياً ما يمكننا أن نفعل مع هذه المشكلة.



طريقة 1



القيام بعملية الـ Format من خلال الويندوز.



1 قم بوضع البطاقة داخل القاريء الخاص بها ثم في اللاب توب.



2 إذهب إلى My Computer وإنقر باليمين على البطاقة وإختر Format



3 إختر FAT32 من القائمة المتواجدة في الأعلى من نفس النافذة.



4 إضغط Format لتكمل العملية!



في هذه الحالة سيتم مسح كل البيانات ووضع صيغة FAT 32 في هذه البطاقة لكي يتعامل معها هاتفك بكل سلاسة !



طريقة 2



قم بمسح خاصية القراءة فقط من الـ Command Window



1 إضغط على Start وإبحث عن CMD لكي تظهر لك Command Prompt.



2 عند فتح الشاشة، إكتب diskpart لكي يتم فتح القائمة القادمة!



3 قم بكتابة “list disk” لكي تظهر قائمة الوحدات التخزينية.



4 قم بكتابة “select disk x” لتختار الوحدة التي ستتعامل معها.



الـ X تشير إلى رقم الوحدة. قم بإستبدال هذا الحرف برقم الوحدة المراد التعامل معها.



5 قم بعدها بكتابة “attributes disk”.

هذه القائمة ستقوم بتوضيح جميع الخصائص التي تخص بطاقة الـ microSD الخاصة بك.



6 قم بكتابة “attr dis clear readonly”.



هذا السطر سيقوم بتعطيل خاصية القراءة فقط، والتي لا تجعلك تقوم بالتعامل مع البيانات الخاصة بك وتمنع نظام الأندرويد من التعامل معها أيضاً.





عرب هاردوير