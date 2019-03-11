كيف تتصرف عند انفجار أحد إطارات سيارتك ؟
*التصرف السليم لإيقاف السيارة عند انفجار أحد الاطارات وأنت تقود السيارة بسرعة تتجاوز 100كم/ساعة
1- النصيحة الأولى
عند إنفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئاً قدر الإمكان وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة .
2- النصيحة الثانية
وهي الأهم أبقي قدمك بعيداً عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائياً ..
3- النصيحة الثالثه
أبقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق ، بمسار مستقيم قدر الإمكان.
4- النصيحة الرابعة
إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي , قم بتغيير التعاشيق ( السرعات ) للأدنى تدريجياً ولا تقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسطير على السيارة جيداً , أما إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أتوماتيكي , فسوف تقوم بهذه المهمة لوحدها ).
5- النصيحة الخامسة
لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة .
6- النصيحة السادسة
عند إنخفاض السرعة الى 50 كم/ ساعة , يمكنك ضغط الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة
7- انتبه جيداً : لا تلمس الفرامل أو الكوابح لحظة الانفجار مطلقاً لأنه سيؤدي لانقلاب المركبة حتماً