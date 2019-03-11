كيف تتصرف عند انفجار أحد إطارات سيارتك ؟

*التصرف السليم لإيقاف السيارة عند انفجار أحد الاطارات وأنت تقود السيارة بسرعة تتجاوز 100كم/ساعة



1- النصيحة الأولى



عند إنفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئاً قدر الإمكان وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة .



2- النصيحة الثانية



وهي الأهم أبقي قدمك بعيداً عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائياً ..



3- النصيحة الثالثه



أبقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق ، بمسار مستقيم قدر الإمكان.



4- النصيحة الرابعة



إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي , قم بتغيير التعاشيق ( السرعات ) للأدنى تدريجياً ولا تقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسطير على السيارة جيداً , أما إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أتوماتيكي , فسوف تقوم بهذه المهمة لوحدها ).



5- النصيحة الخامسة



لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة .



6- النصيحة السادسة



عند إنخفاض السرعة الى 50 كم/ ساعة , يمكنك ضغط الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة



7- انتبه جيداً : لا تلمس الفرامل أو الكوابح لحظة الانفجار مطلقاً لأنه سيؤدي لانقلاب المركبة حتماً