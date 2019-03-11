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كيف تتصرف عند انفجار أحد إطارات سيارتك ؟

*التصرف السليم لإيقاف السيارة عند انفجار أحد الاطارات وأنت تقود السيارة بسرعة تتجاوز 100كم/ساعة


1- النصيحة الأولى


عند إنفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئاً قدر الإمكان وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة .


2- النصيحة الثانية


وهي الأهم أبقي قدمك بعيداً عن الفرامل ولا تقم بضغطها نهائياً ..


3- النصيحة الثالثه


أبقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق ، بمسار مستقيم قدر الإمكان.


4- النصيحة الرابعة


إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي , قم بتغيير التعاشيق ( السرعات ) للأدنى تدريجياً ولا تقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسطير على السيارة جيداً , أما إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أتوماتيكي , فسوف تقوم بهذه المهمة لوحدها ).


5- النصيحة الخامسة


لا تحمل همَّ الفرامل فإن السحب الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة .


6- النصيحة السادسة


عند إنخفاض السرعة الى 50 كم/ ساعة , يمكنك ضغط الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة


7- انتبه جيداً : لا تلمس الفرامل أو الكوابح لحظة الانفجار مطلقاً لأنه سيؤدي لانقلاب المركبة حتماً