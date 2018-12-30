كيف تتحقق من عمر هاتفك الذكي؟

قد يرغب بعض المستخدمين في الكثير من الأحيان في معرفة عمر الهاتف الذكي، خاصة عند شراء هاتف مستعمل، لكن قد يكون من الصعب عليهم معرفة عمر الهاتف. وفي ما يلي نعرض كيف يمكن للمستخدمين معرفة عمر هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” بكل سهولة:



– صندوق الهاتف:



تتيح بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية تدوين تاريخ التصنيع على علبة الهاتف الذكي، حيث يمكن العثور على هذه البيانات بجانب العديد من المعلومات الأخرى التي تتضمن مواصفات الهاتف الذكي.



– الإعدادات الداخلية للهاتف:



كذلك هناك بعض الهواتف الذكية الأخرى التي تضم تاريخ التصنيع بداخل الإعدادات الخاصة بها، حيث يحتاج المستخدم للدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم اختيار “About”، والذي يعرض الكثير من المعلومات عن الهاتف بما في ذلك معرفة تاريخ التصنيع.



– بعض الأكواد:



هناك بعض الأكواد التي تتيح للمستخدمين أيضا معرفة تاريخ تصنيع الهاتف، مثل استخدام كود * # 197328640 # * أو * # * # 197328640 # * # * في تطبيق الاتصال، ليعرض قائمة الخدمات والتي تضم تاريخ تصنيع الهاتف.



المصدر: النشرة