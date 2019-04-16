كيف تبدو الفيروسات القاتلة بعيون فنية؟

تمكن عالم بيولوجيا، باستخدام القليل من الخيال، من تحويل ما يراه تحت المجهر إلى لوحات فنية بتفاصيل مذهلة، جذبت الكثيرين للإعجاب بعالم الفيروسات.



وكشف البروفيسور، ديفيد غودسيل، من معهد سكريبس للأبحاث في سان دييغو بكاليفورنيا، عن الفيروسات المخيفة مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية بطريقة جديدة كليا، من خلال رسمها بتفاصيل لافتة للنظر، من أجل أن يخبر العلماء وغيرهم "كيف تبدو هذه الأشياء حقا".



وقال البروفيسور غودسيل إن انطباعاته الفنية ليست سوى فكرة، حول ما يمكن أن تبدو عليه العوامل الممرضة والجزيئات الأخرى بشكل واقعي.



ونظرا لأن البيانات الجديدة حول بنية الفيروسات تظهر كل يوم، فقد تصبح الرسوم التوضيحية للبروفيسور غودسيل "قديمة" بسرعة.



ويمكن القول إن الألوان التي تعد الجزء الأكثر إثارة للانتباه في العمل الفني لغودسيل، هي مجرد خيالات حيث أن مسببات الأمراض لا تمك القدر نفسه من الجمال في الحياة الحقيقية.



وأشار غودسيل إلى أن الألوان من صنع مخيلته بالكامل قائلا: "أنا فقط استخدم الألوان التي أحبها والألوان التي أعتقد أنها ستتيح لك التمييز بين الأجزاء الوظيفية المختلفة".



وتعلم البروفيسور غودسيل الرسم بالألوان المائية من جده، وباستخدام هذه التقنيات، كانت صوره أكثر إبداعا من تلك التي تم إنشاؤها باستخدام الكمبيوتر في العصر الحديث.



