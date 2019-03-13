كيف أكتشف موهبتي؟

أوضح هيثم الشريف، مستشار التدريب، أنه لتكون لديك موهبة خاصة بك، تتمتع بممارستها، كل ما عليك فعله، أن تصدِّق أن لديك موهبة فعلاً، وتبدأ على الفور في البحث عن هذه الموهبة حتى تكتشفها، وتعرف ما هي، ويمكنك حينها أن تبدأ في ممارستها، والتمتع بها، وتطويرها، والاستفادة منها أيضاً.



وقال: البحث عن موهبتك ليس أمراً صعباً، وإنما يحتاج منك فقط إلى قليلٍ من الصبر، والإصرار على إيجادها، وهناك أربع خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لتسهِّل على نفسك اكتشاف موهبتك، وهي:



1. اسأل نفسك عما تحب فعله.

2. جرِّب أشياء كثيرة وجديدة.

3. ابحث عن مواهب مختلفة وجديدة.4. اسأل الآخرين.



هذه الخطوات الأربع أتمنى أن تساعدك في اكتشاف موهبتك، وتذكَّر دائماً أن أي شيء تحبه وتتميز به، مهما كان بسيطاً، يمكنك تحويله إلى شيء جميل وممتع ومفيد إذا ركزت عليه وطوَّرته، بل ويمكنك في المستقبل تحويله إلى مهنة وسبب لتميزك ونجاحك.