كيا تطور أفخم سياراتها!

قررت شركة كيا تطوير سيارات Cadenza لجعلها أكثر جاذبية.



واقترح المصممين في كيا إدخال بعض التعديلات على تصميم الواجهة الأمامية لهذه السيارات، حيث يفترض أن تستبدل الخطوط الطولية المطلية بالكروم على غطاء المبرد بخطوط منحنية.



وستحصل هذه السيارات على مقبض متحرك بتصميم جديد للتحكم بالسرعات، وعلى شاشات متطورة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، ويمكن من خلالها التحكم بالعديد من تقنيات السيارة وأنظمتها.



وستتميز بأنظمة جديدة للتحكم بالإضاءة والأصوات، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد الأمامية والخلفية، وأنظمة لتدفئة الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية ، إضافة إلى كاميرات وحساسات لقياس المسافة من الأمام والخلف، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكياً.



وستحتوي على محركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر ، ومحركات بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 ليتر، ومحركات هجينة اقتصادية، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.