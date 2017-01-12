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كويكب سريع يمر على مسافة قريبة من الأرض

رُصد كويكب على بعد نصف المسافة بين القمر والأرض، يتراوح طوله بين 11 إلى 34 متراً.
وذكر موقع CNET التكنولوجي، أن الكويكب الصخري الفضائي الذي أطلق عليه اسم «2017 AG13»، يتحرك بسرعة نحو 10 كم في الثانية، ما يجعل من الصعب رصده على الفور عبر التلسكوب.
وكشف عالم الفلك إيريك إيدلمان أن هذا الكويكب يتحرك بسرعة كبيرة وهو قريب جداً من كوكبنا، ويتميز بمداره بيضوي الشكل، مشيراً إلى أن الكويكب يعبر مدارات اثنين من الكواكب هما، الزهرة والأرض، ولفت الموقع إلى أن «كويكب بحجم كهذا كان سيحدث ضرراً كبيراً في حال عبر الغلاف الجوي العلوي للأرض بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان، كما كان عليه الحال عام 2013».
وكان حذّر علماء فلكيون من أن الأرض غير جاهزة لمواجهة المذنبات والكويكبات الخطرة، ويعتقد الباحثون أنه يجب بناء الصواريخ الاعتراضية والمركبات الفضائية المعدة للمراقبة، ما قد يجنب الأرض كارثة اصطدام الكويكبات.

وكالات

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