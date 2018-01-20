(كوني الأمل).. مشروع تدريبي لدعم المراة وتمكينها أسريا ومجتمعيا
مع بداية العام الجاري انتقلت مبادرة “كوني الأمل” من عمل فردي تطوعي إلى مشروع مجتمعي تدريبي منظم يسعى لتمكين المراة وتعزيز مهاراتها باعتبارها ركنا جذريا في خلية الاسرة التي تشكل نواة المجتمع.
بدور أبو رشيد مؤسسة المشروع بينت أن المؤسسة تسعى لتقديم دورات تدريبية متنوعة وورشات عمل متخصصة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز مهاراتها وتطوير ذاتها بهدف وضع بصمة ايجابية ذات طابع تنموي يمكن من النهوض بواقع افضل لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أبو رشيد أن المؤسسة تقدم العديد من دورات التنمية الذاتية والبرمجة اللغوية العصبية إضافة الى ورشات في مجالات مختلفة يشرف عليها مدربون متخصصون يعملون على رفع الوعي المجتمعى ورفد افراد الأسرة بالقدرة اللازمة لمعرفة إمكاناتهم وتحديد أهدافهم.
سانا
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