كوريا الشمالية تغزو الجنوبية بجيش من الحسناوات

اختارت حكومة كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون، عدد من الحسناوات الجميلات، اللاتي يمتلكن صفات خاصة للغاية، لكي يشاركن كمشجعات للرياضيين، المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة في جارتها وغريمتها كوريا الجنوبية.



و”جيش حسناوات” من كوريا الشمالية، شابات، ومعظمهن في أواخر سن المراهقة، أو أوائل العشرينيات، ويعتبرن دعاية جذابة كلما تم إرسالهن إلى الجنوب، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.



ومن المقرر أن يكون هذا هو الظهور الرابع لـ”جيش حسناوات” زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في كوريا الجنوبية، بعدما وافقت بيونغ يانغ مؤخراً، على أن ترسل وفدا تابع لها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغشانغ، التي تبعد 80 كيلو متراً جنوب المنطقة منزوعة السلاح، والتي تقسم شبه الجزيرة إلى جزيرتين.



المصدر: وكالات