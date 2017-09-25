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كوريا الشمالية تحدد الدول التي ستدمرها بالنووي

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، إن بلاده ستتخذ إجراءات وقائية صارمة في حال جهزت الولايات المتحدة وحلفائها لأي هجوم ضد بلاده.كوريا الشمالية تحدد الدول التي ستدمرها بالنووي

وأضاف يونغ هو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “كوريا الشمالية دول مسؤولة تملك أسلحة نووية، ستتخذ تدابير وقائية، وإجراءات صارمة “دون رحمة” في حال وجود مؤشر يدل على تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية للقضاء على زعيمنا أو هجوم عسكري على البلاد”.

وأعلن الوزير أن بلاده لا تعتزم تهديد بالأسلحة النووية الدول التي لا تشارك في المناورات العسكرية الأمريكية.

وقال يونغ هو: “لا نعتزم على الإطلاق استخدام أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضد الدول التي لم تنضم إلى العمليات العسكرية الأمريكية ضد كوريا الشمالية”.

وأكدت كوريا الشمالية في 3 أيلول الجاري على أنها قامت بتجربة ناجحة على رأس مدمرة هيدروجينية، يمكن تخصيصها لاستخدامها في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وعلاوة علي ذلك قامت كوريا الشمالية قبل هذه التجربة بأسبوع واحد بإطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.

وعليه قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع فرض عقوبات جديدة علي كوريا الشمالية، ستحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في التصدير والاستيراد.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن في 19 أيلول هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية، ووصف رئيسها بـ”رجل الصواريخ” وهدد بتدميرها كاملة في حال استمرت في تجاربها النووية.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن أن طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي ترافقها طائرة مقاتلة دخلت إلى المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية استعراض للقوة.

المصدر : سبوتنيك

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