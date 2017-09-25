كوريا الشمالية تحدد الدول التي ستدمرها بالنووي

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، إن بلاده ستتخذ إجراءات وقائية صارمة في حال جهزت الولايات المتحدة وحلفائها لأي هجوم ضد بلاده.

وأضاف يونغ هو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “كوريا الشمالية دول مسؤولة تملك أسلحة نووية، ستتخذ تدابير وقائية، وإجراءات صارمة “دون رحمة” في حال وجود مؤشر يدل على تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية للقضاء على زعيمنا أو هجوم عسكري على البلاد”.