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كوريا الشمالية بعد تهديد ترامب بتدميرها: لن يخيفنا النباح

رد وزير الخارجية الكوري الشمالي، راي يونغ هو، بعنف على التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبلادهكوريا الشمالية بعد تهديد ترامب بتدميرها: لن يخيفنا النباح بسبب ملفها النووي وتجاربها الصاروخية، قائلاً إن بيونغ يانغ لن يصيبها الرعب بسبب “صوت النباح” على حد تعبيره.

وقال هو، في حديث مقتضب مع الصحفيين خارج فندقه في نيويورك، رداً على سؤال حول تهديد ترامب بتدمير بلاده: “إذا كان (ترامب) يعتقد أنه يمكنه إخافتنا بصوت نباح الكلب فسيكون الأمر عبارة عن أحلام كلاب فحسب” في إشارة إلى الفولكلور الكوري الذي يشبّه الأفكار الخيالية بـ”أحلام الكلاب.”

وكان ترامب قد قال خلال كلمته أمام الأمم المتحدة أن بلاده قد تضطر إلى “تدمير كوريا الشمالية” إذا وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى القوة لحماية نفسها وحلفائها من برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.”

المصدر: CNN بالعربية

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