كوريا الديمقراطية: ترامب يعمل على إغراق العالم بكارثة نووية

أكد نواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب في كوريا الديمقراطية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول اغراق العالم بكارثة نووية فظيعة داعين برلمانات بلدان العالم الى مراقبة أعمال هذه الإدارة.

وقال النواب في رسالة موجهة إلى برلمانات العالم نشرت اليوم في صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم في كوريا الديمقراطية أن “الأيام الأولى من عهد إدارة الرئيس الأمريكي نفذت سياسة تعسفية واستبدادية تقوم على مبدأ أمريكا أولا وأن واشنطن في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة اتخذت قرارا غير قانوني بفرض عقوبات لا تراعي الحق الأساسي للشعب الكوري في التنمية الاقتصادية للبلاد”.