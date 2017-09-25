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كوريا الديمقراطية: ترامب يعمل على إغراق العالم بكارثة نووية

أكد نواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب في كوريا الديمقراطية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول اغراق العالم بكارثة نووية فظيعة داعين برلمانات بلدان العالم الى مراقبة أعمال هذه الإدارة.كوريا الديمقراطية: ترامب يعمل على إغراق العالم بكارثة نووية

وقال النواب في رسالة موجهة إلى برلمانات العالم نشرت اليوم في صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم في كوريا الديمقراطية أن “الأيام الأولى من عهد إدارة الرئيس الأمريكي نفذت سياسة تعسفية واستبدادية تقوم على مبدأ أمريكا أولا وأن واشنطن في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة اتخذت قرارا غير قانوني بفرض عقوبات لا تراعي الحق الأساسي للشعب الكوري في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد أمس تهديداته لكوريا الديمقراطية في خطوة من شأنها تصعيد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وقال “إن بيونغ يانغ لن تكون قادرة على البقاء إذا ما نفذت التهديدات التي أطلقها وزير خارجيتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة” في إشارة إلى تصريحات وزير خارجية كوريا الديمقراطية رى يونغ التي قال فيها “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل اكبر تهديد للسلام فى العالم”.

وأدانت الرسالة التصريحات المتهورة لترامب ووصفتها بأنها تشكل إهانة لا تغتفر للشعب الكوري وإعلانا للحرب ضد بيونغ يانغ مضيفة إن “ترامب مخطئ للغاية ويظهر إشارات الجهل إذا كان يتوقع أن بإمكانه أن يركع قوة نووية مثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن طريق التهديد العسكري”.

كما وصفت الرسالة ترامب بالمجنون موضحة أن “حجج ترامب وعصابته حول تدمير عشرات الملايين من الكوريين وشن حرب ضد بيونغ يانغ تثبت أن
توحيد الكوريتين مستحيل في ظل وجود إمبراطورية شريرة مثل الولايات المتحدة”.

وأكد النواب في رسالتهم ان الإمبريالية الأمريكية لن تكون قادرة على وقف مسيرة كوريا الديمقراطية على طريق التقدم تحت قيادة كيم جونغ أون.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة ثاد الصاروخية فى أراضى كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

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