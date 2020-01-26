"كورونا".. 56 قتيلا و1975 مصابا في الصين والفيروس يصل إلى كندا

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا جراء فيروس "كورونا" الجديد.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد، من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصا"​​​.



ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.



وأعلنت دول عدة تسجيل حالة إصابة فيها آخرها كندا التي أعلنت أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية. وبحسب رويترز، قالت سلطات الصحة العامة في بيان إن "هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى"​​​.



من جهتها حذرت بريطانيا يوم السبت رعاياها من السفر إلى إقليم هوبي الصيني بسبب تفشي الفيروس هناك.



كما أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد أنها ستقوم بعملية إجلاء لأفراد من القنصلية الأميركية في "ووهان" الصينية.



وأضاف البيان إن "الأفراد المعرضين لمخاطر أكبر لفيروس كورونا سيحصلون على الأولوية".



وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، إضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.



ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".



وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.



المصدر: وكالات