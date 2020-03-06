كورونا يعيد العلاقات التجارية بين سوريا والأردن

سلطت صحيفة رأي اليوم الأردنية الضوء على زيارة وزير التجارة والصناعة الأردني طارق الحموري إلى سوريا الخميس، باعتبارها أول زيارة لمسؤول بارز في الحكومة الأردنية لدمشق منذ عدّة سنوات.



وتحدثت الصحيفة عن مبررات الزيارة المفاجئة، بأنها تهدف إلى الاتفاق على قوائم للتبادل التجاري، تمهيداً فيما يبدو لإلغاء الأردن لقراره حظر الاستيراد من الجانب السوري، حيث تسعى حكومة عمّان إلى الاستعداد لمرحلة تفشي فيروس كورونا من خلال إعادة العلاقات مع دول الجوار ضمن سياسة "الحفاظ على الأمن الغذائي"، وخصوصاً أن سوريا لم تعلن عن أي إصابة بالفيروس رغم أوضاع الحرب وعدم الاستقرار، ويمكن الحصول على العديد من المنتجات الزراعية والغذائية بكلفة نقل قليلة منها.



وتشير الصحيفة إلى أن الجانب السوري مهّد لبروتوكول التعاون الجديد عبر التخفيف على الجانب الأردني من رسوم الترانزيت على الشاحنات، وهو ما قابلته وزارة التجارة الاردنية بالتصريح عن تطوير العلاقات بين البلدين، وعن تشكيل فرق عمل تتولى التطوير في مجال تبادل السلع والموارد المائية وقطاع النقل والمنتجات الزراعية .