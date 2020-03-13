كورونا والمسلمين

خالد وليد سرحان : استغرب وأكاد اشعر بالغثيان من الغثاء والقرف المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتحليلات شريحة لا بأس بها من المسلمين (وليس كل المسلمين) بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأرى كيف تحليل وتمحيص لأسباب الوباء لا علاقة لها لا بالمنطق ولا العقل بتاتاً.



فمثلاً يرى أحدهم أن الاختلاط بين الجنسين هو سبب انتشار العدوى وأن النقاب هو الحل والدعاء والابتهال والتضرع هو السبيل للوقاية والعلاج، لأنه الطريق الصحيح لكي يذهب (غضب الله) المسلط عن عباده وغير عباده من خلال الكورونا حسب تصوره.



يبدو أنه غاب عن ذهن الكثير من الناس أن المسلمين في فترة الخلافة الإسلامية، وتحديداً أثناء خلافة عمر بن الخطاب كانوا يجتمعون في المسجد رجالاً ونساء على سرر متقابلين، ولم يكن الاختلاط بين الجنسين في بحث شؤون الدولة الإسلامية حراماً، والدليل أن عمر نفسه حين حاول أن يحدد مبلغاً معيناً من المال لمهور النساء في الزواج زجرته امرأة تدعى الشفاء بنت عبد الله ولم تسمح له بأن يسن قانوناً لم يأتي بنص ديني أو من سنة عن النبي محمد (ص) حتى قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة، وبالتالي الاختلاط إن كان بضوابط أخلاقية وضمن حدود الأدب والعقل والمنطق السليم ليس حراماً وليس سبباً للمشاكل والكوارث والأمراض.



ولو سلمنا جدلاً أن النقاب هو الحل ماذا عن الرجال هل ينقبون أيضا ؟؟ ما هذا المنطق الأخرق !!، إن الحجاب بحد ذاته مجرد عادات وتقاليد وليس هنالك اجماع لا من الفرق الإسلامية ولا الفقهاء حوله، وهو ليس من صلب العقيدة الإسلامية أي هو فرع وليس أصل، وليس هناك نص ديني صريح حوله يخص عموم جمهور المسلمين، بل إن ما ورد بالقرآن الكريم هو نص خاص بإمهات المؤمنين من زوجات النبي محمد (ص) فقط، أي أن وضعه او تركه لا يضر ولا ينفع، فمن شاءت من النساء أن تلبسه هي حرة ومن شاءت أن تتركه فلها ذلك، والاحتشام في الثياب والأخلاق قبل نوعية اللباس إن صح التعبير هي المطلوبة وليس قطعة من القماش موضوعة فوق الرأس أو ما شابه، فالحجاب الحقيقي هو حجاب العقل.



ثم هل من المعقول أن الله عز وجل المعروف بالخير والرحمة والعدل سوف يميز بين إنسان وآخر ؟؟



إن منطق (غضب الله) هو منطق أخرق وأجوف وعنصري، فليست الكوارث التي تحدث في العالم غضب، وليست الكوارث التي تصيبنا ابتلاء، بل ما يحدث للبشرية أجمع سواء بسواء، وإذا أصيب أي إنسان بمكروه في أي بقعة من بقاع الأرض سيتضرر كل من يسكن في الكرة الأرضية وليس هناك من (على رأسه ريشة).



كورونا هي نوع من حروب الجيل السادس المعروفة بالحرب البيولوجية، ولا شك أنها (وقد أكون مخطئ) إحدى مفرزات ونتائج الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. وبالتالي لا علاقة للدين بالسياسة ولا علاقة للدين بالفيروسات والأمراض إطلاقاً.



الخلاصة لو كان الدعاء والابتهال والتضرع يغني عن إيجاد العلاج المناسب للفيروسات ومنها كورونا لما أغلقت كل أماكن العبادة عن بكرة أبيها في العالم من الفاتيكان مروراً بالحرم المكي وصولا للحسينيات في إيران والنجف ومعظم أماكن العبادة الأخرى في العالم، ولو كان هناك فائدة من الدعاء لنجا أزهد الزهاد وأحد العشرة المبشرين بالجنة أبو عبيدة بن الجراح من طاعون عمواس ولما هلك دون أن يلقى علاجاً مناسباً، لذلك توقفوا عن اقحام الدين بنقائه وعظمته في أمور لا تخصه ولا صلة له فيها بأي شكل من الأشكال وليأخذ كل واحد منكم بالأسباب فأتباع الإرشادات الطبية الصحيحة العلمية المنطقية هي الحل الوحيد لذلك توقفوا عن الأراجيف وابتعدوا عن التدليس والكذب ومن له عقل فليتفكر قليلاً.