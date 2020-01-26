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كورنا: الولايات المتحدة تسجل ثالث إصابة وبكين تؤجل إعادة فتح المؤسسات التعليمية

أكد مسؤولون أمريكيون بقطاع الصحة، اليوم الأحد، أن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان أن الحالة تعود لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية، وهو الآن في وضع جيد في العزل الصحي بالمستشفى


في المقابل، أفادت الإذاعة الرسمية الصينية بأن مسؤولي العاصمة بكين قرروا تأجيل إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس والجامعات بالعاصمة.


وتهدف هذه الإجراءات إلى منع انتشار انتشار الفيروس، في الوقت الذي أغلقت فيه المدارس بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وفقا للتقويم الصيني.


من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن سلطات بلاده ستقوم بإجلاء المواطنين اليابانيين من مدينة ووهان الصينية، إذا ما أبدوا رغبتهم في مغادرة المدينة.


وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض، غالبيتهم العظمى في الصين، التي سجلت رسميا 56 حالة وفاة حتى الآن  بسبب الفيروس.

 

 


المصدر: "رويترز"