كهرباء ريف دمشق:لا يوجد برنامج تقنين ثابت والكمية الموجودة يتم توزيعها

صرّح مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى بأن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 10 بالمئة تقريباً مع التحسن الطفيف للطقس خلال اليومين الماضيين .



وبيّن أنه مع تحسن الطقس ينخفض فاقد التوتر في محطات الكهرباء، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الكهربائي، مشيراً إلى أنه كلما انخفضت درجات الحرارة تتحسن الكهرباء، وسيكون الواقع الكهربائي أفضل .



وعن وصل الكهرباء ليلاً لبعض المناطق في الريف، وعدم وصلها لمناطق أخرى، بيّن أن هناك بعض المناطق مثل منطقة جرمانا التي تعتبر من المناطق المكتظة بالسكان وتعاني من نقص المياه وبحاجة لكمية مياه كبيرة لذا اضطرت شركة كهرباء الريف لوصل الكهرباء ليلاً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي، وذلك بشكل يومي، مشيراً إلى أن هناك عدة مناطق أخرى في الريف يتم وصل الكهرباء فيها ليلاً إلى حين تحسن واقع المياه فيها.



وأشار إلى أنه من الممكن وصل الكهرباء ليلاً لجميع المناطق عندما تنخفض كمية استجرار الكهرباء ويتحسن واقع التغذية الكهربائية حيث تصبح ساعات التقنين أقل، لافتاً إلى أنه ليس هناك برنامج تقنين ثابت ومحدد في الريف، وكمية الكهرباء الموجودة والمتوافرة سيتم توزيعها .

الوطن