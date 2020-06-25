كهرباء ريف دمشق توضح سبب الانقطاعات المتكررة

رد مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى على شكاوي سكان منطقة قطنا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال غترة الامتحانات، “إن منطقة قطنا مثل باقي مناطق الريف، عندما تزداد الحمولة يتم اللجوء للقطع الترددي لحماية الشبكة الكهربائية في سورية”.



وأضاف “يكون الترددي يوم في قطنا ويوم في منطقة التل ويوم ليبرود ويوم لصيدنايا وهكذا، أي كل يوم لمنطقة”.



وعن كثرة الانقطاعات في اليوم الذي حددته إحدى المشتكيات، قال حدى: كثرت الانقطاعات يومها لأنه “دور قطنا بالترددي”، متابعاً: “نحاول أن تكون الأمور أفضل في فترة الامتحانات، حيث انخفضت الانقطاعات هذه الفترة”.



وعند سؤاله عن احتمال إلغاء الانقطاعات الترددية في المنطقة لخاصية فترة الامتحانات، أكد حدى أنه لا يمكن إلغاء هذه الآلية، مضيفاً: “يكون نصيب قطنا من القطع الترددي يوم واحد في الأسبوع فقط”.



و أوضح حدى “نحن مجبرون على هذه الآلية لحماية الشبكة السورية مع ازدياد الحمولات عليها، والتي ينشأ عنها هبوط في التردد فيؤدي لقطع عام على مستوى سورية”.



واعتبر حدى في ختام حديثه، أن القطع الترددي للتيار الكهربائي مقبول بالنسبة للوضع شتاءً حيث الانقطاعات الترددية تكون أكثر.



تلفزيون الخبر