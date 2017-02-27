ارتفاع مبيعات الأسلحة الروسية بعد إثبات قدراتها في سورية
انطلاق أعمال الدورة الحادية والستين للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية
الجيش يدخل تادف ويتابع التقدم في ريف حلب الشرقي
تسلّم جثامين شهداء مطار منغ يُقفل «قصة رعب» أُخرى
ديك تشيني متهم بتسمم مئات الجنود الأميركيين في العراق
استهداف محطة توليد كهرباء الزارة بريف حماة بقذائف صاروخية
أنقرة تستضيف محاضرة لزعيم داعشي
حيدر مرهج وبكري خطاب أمينان عامّان لمحافظتي طرطوس ودير الزور
انقطاع ضخ مياه نبع السن عن محافظة اللاذقية وريفها
دور الذئاب
12 مسلحاً من ”الجيش_الحر” يدخلون تركيا للعلاج
إصابة شخص بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على حي المطار السكني بمدينة درعا
إعادة كامل كميات الغاز المنتجة من الآبار إلى شبكة الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
القضاء على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد وريفي إدلب وحماة وتدمير تجمعات لتنظيم “داعش” بدير الزور
الجيش يتقدم في عمق «قابون» العاصمة.. ويقترب من «دير حافر» حلب

كهرباء حماة تنظم 221 ضبط استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال شهرين

نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة خلال الشهرين الماضي والحالي221 ضبطا لمخالفات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في مناطق حماة ومصياف والغاب وسلمية.

وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أنه جرت إحالة جميع المخالفات المسجلة إلى القضاء مشيرا إلى أن كمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع وفقا للضبوط المنظمة تقدر بنحو564830 كيلو واط ساعي تم تحصيل 42 ضبطا منها لغاية تاريخه.

وبين الرعيدي استمرار جولات عناصر الضابطة العدلية والطوارئ في جميع مديريات الشركة لتنظيم مخالفات الاستجرار غير المشروع للطاقة وإزالتها فورا بهدف تخفيض الهدر والفاقد الكهربائي.

وكانت الشركة العامة لكهرباء حماة أجرت خلال الأسبوعين الماضيين أعمال استبدال وتركيب 20 محولة كهربائية في مناطق مختلفة من المحافظة.

سانا 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.