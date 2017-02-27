كهرباء حماة تنظم 221 ضبط استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال شهرين

نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة خلال الشهرين الماضي والحالي221 ضبطا لمخالفات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في مناطق حماة ومصياف والغاب وسلمية.



وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أنه جرت إحالة جميع المخالفات المسجلة إلى القضاء مشيرا إلى أن كمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع وفقا للضبوط المنظمة تقدر بنحو564830 كيلو واط ساعي تم تحصيل 42 ضبطا منها لغاية تاريخه.



وبين الرعيدي استمرار جولات عناصر الضابطة العدلية والطوارئ في جميع مديريات الشركة لتنظيم مخالفات الاستجرار غير المشروع للطاقة وإزالتها فورا بهدف تخفيض الهدر والفاقد الكهربائي.



وكانت الشركة العامة لكهرباء حماة أجرت خلال الأسبوعين الماضيين أعمال استبدال وتركيب 20 محولة كهربائية في مناطق مختلفة من المحافظة.

سانا