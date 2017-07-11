كهرباء حلب خلال يومين

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن الخط البديل الذي سيوفر الكهرباء إلى حلب والذي تبلغ تكلفته 7 مليارات ليرة سيوضع في الخدمة خلال اليومين القادمين.

وقال عرنوس خلال تواجده أمس في حلب ضمن زيارة اللجنة الوزارية التي ضمت أربع وزراء من الحكومة: «لدينا معلومات مؤكدة أن الوضع الكهربائي سيتحسن من مصدرين وسينعكس على تحسين الأمور الخدمية»، لافتاً إلى أن نحو 6 أبراج متبقية يستلزم رفعها لوصل الكهرباء «وهي تحتاج إلى عمل ساعتين في منطقة تتعرض للقنص، ونعمل بالتنسيق مع الجيش للانتهاء منها»، وأوضح مصدر كهربائي أن المنطقة المعنية هي وادي العذاب بالقرب من أثريا في حماة.

وبينما أمل الحلبيون أن تنال مدينتهم حصة عادلة من الكهرباء عبر الخط البديل القادم من حماة عبر طريق خناصر تساويها بشقيقاتها السوريات بعد حرمان استمر أكثر من 4 سنوات، صرح وزير الكهرباء زهير خربوطلي قبل أيام ومن خلال برنامج تلفزيوني بأن الخط سيوفر تغذية كهربائية 8 ساعات يومياً فقط، ما خلق صدمة لديهم بعدما عولّوا عليه لوضع حد لظاهرة الأمبيرات التي تكلف جيوبهم نحو مليارين ونصف مليار ليرة شهرياً تصب في جيوب نحو 1300 تاجر أمبيرات.

الوطن