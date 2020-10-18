كهرباء اللاذقية .. جهود متواصلة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرائق

أوضح مدير شركة الكهرباء باللاذقية فادي سعود، أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل شبكات التوتر المتوسط منذ يومين في مختلف القرى والبلدات المتضررة ويجري العمل حالياً على تركيب أعمدة التوتر المنخفض في قريتي بيت سوهين و الطيبة بناحية الفاخورة مبيناً أن قسم كهرباء الحفة ومنطقتها وقسم كهرباء البسيط ومنطقتها وقسم كهرباء القرداحة ومنطقتها هي الأكثر تأثراً بينما الأضرار في جبلة وطوق اللاذقية خفيفة.



وأضاف سعود إن 35 بالمئة من الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء تركز في منطقة القرداحة حيث تم تأهيل 190 نقطة توتر متوسط بين برج وعمود خشبي وأكثر من 500 عمود توتر منخفض مؤكداً استمرار الورشات بالعمل لإنجاز المهام الموكلة إليها وإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة بحلول الغد على أبعد تقدير.