كهرباء اللاذقية .. براءة الذمة خلقت لنا مشاكل كثيرة نقترح إعادتها للمجالس البلدية

وأشار معروف إلى أن العدادات تكون داخل العقارات وهذه الأخيرة تتبع للبلديات بشكل مباشر لأن لا يمكن اليوم إعطاء براءة ذمة عن عداد يمكن أن يكون قد تم نقله من مكان إلى آخر وقد لا يكون في العقار أصلاً.