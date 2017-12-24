كهرباء اللاذقية .. براءة الذمة خلقت لنا مشاكل كثيرة نقترح إعادتها للمجالس البلدية
أكد مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية نزيه معروف أن موضوع براءة الذمة خلق مشاكل كبيرة لعمل الشركة كون هذا الإجراء ليس من مهامها بل يعود للمجالس البلدية.
وأشار معروف إلى أن العدادات تكون داخل العقارات وهذه الأخيرة تتبع للبلديات بشكل مباشر لأن لا يمكن اليوم إعطاء براءة ذمة عن عداد يمكن أن يكون قد تم نقله من مكان إلى آخر وقد لا يكون في العقار أصلاً.
واقترح أن تعود هذه المهمة للبلديات بدورها تتابع مع الكهرباء ليصار إلى تجهيز الأوراق المطلوبة. مشيراً إلى أن الموضوع أحياناً يخلق مشاكل كثيرة مع المراجعين في الحالات التي لا يمكن منح براءة الذمة فيها نتيجة لشروط مخالفة أحياناً.
وفي موضوع آخر، كشف معروف عن اقتراح تم تقديمه منذ أيام مضمونه تشميل موضوع تركيب العدادات الكهربائية الإلكترونية للمشتركين من جديد ضمن الدراسات التي يتم تجهيزها لإعادة تأهيل منظومة الشبكات الكهربائية في المناطق المحررة، ليصار إلى صرفها من صندوق إعادة الإعمار بعد موافقة لجنة إعادة الإعمار التابعة لوزارة الإدارة المحلية عليه.
المصدر: الوطن
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