كهرباء القنيطرة: قرابة 3 مليارات ليرة قيمة الأضرار جراء اعتداءات الإرهابيين

تواصل ورشات الصيانة أعمال إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات التحويل في قرى القطاع الشمالي من محافظة القنيطرة بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها.

وبين معاون مدير الشركة العامة لكهرباء القنيطرة المهندس محمد الابراهيم أن الشركة تركز في أولويات عملها على تأمين التيار الكهربائي لآبار المياه حيث بدأت ورشات الاصلاح والصيانة بإعادة تأهيل خط التوتر المتوسط المغذي لآبار مياه الشرب والقطاعات الخدمية والاقتصادية والدوائر الرسمية في بلدة جباثا الخشب والقرى التابعة لها.

ولفت الإبراهيم إلى أن أعمال إعادة التأهيل تسير بالتوازي مع التحضير للبدء بالعمل بالخطة الاسعافية مطلع الاسبوع القادم بالتعاون مع الشركة السورية للشبكات والاتصال لتأهيل 75 من الأعمدة وخطوط الشبكة الكهربائية بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر في القطاع الأوسط بقيمة تصل إلى 25 مليون ليرة سورية من أجل الربط بين شبكات نقل التيار الكهربائي من محطة ايوبا في أقصى القطاع الشمالي وبين قرى وبلدات القطاعين الأوسط والجنوبي من المحافظة.

وأوضح معاون مدير عام الشركة أن قيمة الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والشبكات الكهربائية جراء اعتداءات الإرهابيين تقدر بنحو 9ر2 مليار ليرة سورية مبينا أن الأضرار تشمل 300 عمود توتر متوسط و 273 محولة كهربائية باستطاعات تتراوح بين “50 و100 و 200 ” (ك ف ا) وخطوط توتر منخفض بطول 250 كم وخطوط توتر متوسط بطول 180 كم.

وتعمل الجهات والمؤسسات الخدمية بشكل متسارع على إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية ولا سيما الكهرباء والماء بالتوازي مع عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب.



سانا