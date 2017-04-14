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كنيسة توفر خدمة “الصلاة السريعة”

على طريقة المطاعم الأميركية السريعة، قررت كنيسة في الولايات المتحدة توفير “خدمة سريعة” للصلوات بمناسبة يوم الجمعة الحزينة القادم.
وللمرة الثالثة على التوالي، ستقوم كنيسة “لويزيانا أفينيو يونايتد” بتوفير الصلاة للمارين بسياراتهم أمام الكنيسة، في ولاية لويزيانا الأميركية.
ووفقا لموقع فوكس نيوز، أفاد القس روبرت جونسون أن الهدف من توفير خدمة الصلاة السريعة، هو الوصول للشريحة التي لا تذهب للكنيسة من الناس.
وقال جونسون: “بدأنا بتوفير الصلاة السريعة، لأننا اكتشفنا أن عدد الحاضرين للكنيسة قليل جدا في منطقتنا، لأننا نقع بالقرب من الطريق السريع”.
ووصل عدد السيارات التي قدمت أمام الكنيسة للصلاة 100 سيارة العام الماضي، ويأمل جونسون أن يتضاعف العدد هذا العام.

المصدر: سكاي نيوز

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