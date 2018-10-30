كنز من القرن الثامن عشر في قعر نهر الدانوب

عثر علماء آثار على كنز من ألفي قطعة من الذهب والفضّة في حطام سفينة في قعر نهر الدانوب تعود إلى القرن الثامن عشر، وذلك بعد انحسار منسوبه إلى مستوى لم يسبق له مثيل.



وقال فريق البحاثة في متحف فرنسزي قرب بودابست:"هناك ألفا قطعة نقدية وأسلحة وقنابل مدافع وسيوف وأسلحة أخرى".

وعثر على هذا الكنز في ارد جنوب العاصمة، حين كان العلماء يعملون على استخراج ما أمكن من قعر النهر، قبل أن يرتفع منسوبه مجددا مع الأمطار، وفقا لمراسل وكالة "فرانس برس".



وعلى غرار أنهر أخرى في أوروبا، يعاني الدانوب انحسارا في منسوبه بعد موجة جفاف. وقد تدنّى عمقه إلى 38 سنتيمترا في نواحي بودابست.



وعثر على الكنز في حطام سفينة تجارية لم تحدد هويتها بعد، وفقا للعلماء، وفيه قطع من الذهب والفضة يعود معظمها إلى بين عامي 1630 و1743.



وسبق أن أسفر انحسار النهر عن ظهور حطام لجسر في بودابست دمّر أثناء الحرب العالمية الثانية، وقنبلة أمريكية من ذاك الزمن أيضا.