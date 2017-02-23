أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي
وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات
«المعارضات» إلى جنيف بلا أوراق
لوبان: قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كان غلطة فادحة
فشل دي ميستورا في تأمين حضور كافة فرقاء “المعارضة السورية” في محادثات جنيف
مقتل “مسؤول أمن مطار الموصل” في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

كندا ستستقبل 1200 لاجئ أيزيدي من العراق

أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين الثلاثاء أن بلاده ستستقبل العام الحالي 1200 لاجئ أيزيدي من العراق تعرضوا للاضطهاد من تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن 400 سبق أن وصلوا إلى الأراضي الكندية.
وقال حسين للصحافة: إن «عمليتنا جارية، وخلال الأشهر الأخيرة بدأ لاجئون ممن نجوا من تنظيم داعش بالوصول إلى كندا»، وأضاف: إن «حكومتنا ستعيد توطين نحو 1200 ناج في كندا، ممن هم في حاجة، إضافة إلى أفراد عائلاتهم».
وهذه المبادرة تأتي بعد اعتماد البرلمان الكندي قانوناً في الخريف الماضي ينص على استقبال، في غضون أربعة أشهر، أيزيديين فارين من اضطهاد تنظيم «داعش» الإرهابي في شمالي العراق، اللذين تعرضوا إلى «إبادة» بحسب أوتاوا.
وأوضح وزير الهجرة الكندي أن تركيز الحكومة منصب خصوصاً على «النساء الأيزيديات والفتيات».
وأضاف: «لقد أظهرت جهودنا أن تنظيم داعش يستهدف عمداً الفتيان أيضاً، هذا هو السبب في أننا نساعد على إعادة توطين جميع الأطفال الذين نجوا» من التنظيم الإرهابي.
وأكد حسين أن «الناجين يصلون إلى كندا على متن رحلات تجارية وبمعدل خاضع للسيطرة، بطريقة لا تصبح فيها أجهزة الاستقبال والدعم لدينا مضغوطة، على غرار ما تعلمناه في خطتنا لاستقبال لاجئين سوريين». وتقدر كلفة هذه المبادرة بـ28 مليون دولار كندي (20 مليون يورو).


أ ف ب

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.