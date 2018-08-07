كندا تنتقد قرار النظام السعودي طرد سفيرها من الرياض

انتقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قرار النظام السعودي طرد سفير بلادها من الرياض اليوم معلنة أن حكومتها ستواصل الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة في إشارة إلى سجل هذا النظام الحافل بانتهاك هذه الحقوق.

وقالت فريلاند في مؤتمر عقدته في فانكوفر الكندية اليوم ونقلته رويترز: “اسمحوا لي أن أكون واضحة للغاية.. ستقف كندا دوما من أجل حقوق الإنسان في كندا وحول العالم وحقوق المرأة هي حقوق الإنسان”.

وكانت وزارة خارجية النظام السعودي أعلنت في بيان في وقت سابق عن استدعاء سفيرها في كندا للتشاور واعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه.





