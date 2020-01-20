كندا تصر على نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا أو فرنسا

دعت كندا إلى الإسراع في إرسال الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ في 8 يناير، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.



وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان أمس الأحد، إنه اتصل لهذه الغاية بنظيره الإيراني، موضحا "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا أو إلى فرنسا" لتفريغ محتوياتهما "في مكان توجد فيه خبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".



وجاء كلام الوزير الكندي ردا على إعلان مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني حسن رضائي، أن طهران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي، في تراجع عن تصريحات سابقة له، عبر فيها عن استعداد بلاده لتسليم أوكرانيا الصندوقين لتحليل بياناتهما هناك.



يذكر أنه قتل في تحطم الطائرة الأوكرانية عشرات المواطنين الكنديين من أصول إيرانية، إضافة إلى عشرات الإيرانيين وأفراد الطاقم الأوكرانيين وعدد من مواطني الدول الأخرى.



المصدر: أ ف ب