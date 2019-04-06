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كميات من مادتي الدقيق والمازوت بطرق غير قانونية

انطلاقاً من الحرص على الاهتمام بالأمن الغذائي للإخوة المواطنين، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يتلاعبون فيه بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين وقوتهم اليومي، وبخاصةً المواد الأساسية لمعيشة المواطنين.

ومن خلال التعاون بين الوحدات الشرطية ومديرية التموين في اللاذقية،ومؤازرة دورية حماية المستهلك تمت مصادرة ( 85 ) خمسة وثمانون كيس دقيق تمويني، و/16/ ستة عشر كيس ( نخالة ) ، وذلك من ضمن مستودع موجود بمزرعة في منطقة جبلة، كما تمت مصادرة كمية من مادة المازوت ،ودراجتين ناريتين مهربتين، والقي القبض على شخص يدعى ( ع . ك ) ، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته مادتي الدقيق التمويني والمازوت بطريقة غير قانونية.


تم إيداع المصادرات لدى الفرن الآلي في جبلة، وحجزت الدراجتين المذكورتين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص 