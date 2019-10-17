كمادات الملح والزنجبيل.. طريقة سريعة للتخلص من «الكرش»

ومن الطرق التي كثر الحديث عنها للتخلص من الكتل الدهنية في الجسم، هي كمادات الملح والزنجبيل، وتقوم الفكرة على تسخين المنطقة التي ترتكز فيها الدهون لتحسين الدورة الدموية من ثم يبدأ الجسم في حرق الدهون الموجودة تحت الجلد، حسب موقع Brightside.



وقدم الموقع طريقتين لتسخين منطقة الدهون، الأولى كمادات الزنجبيل، حيث تضاف قطع من الزنجبيل الطازج، خاصة وأنه أحد المكونات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون، إلى كمية من الماء ويرفع على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق، ثم استخدم قطعة قماش قطنية وتغمس داخل شاي الزنجبيل المجهز وتوضع على منطقة الدهون بطريقة مع التكرار بطريقة الكمادات لمدة 15 دقيقة.



أما الملح فهي نفس الفكرة ولكن بطريقة وخطوات أخرى، وتقوم على وضع كمية من الملح داخل قطة قماش قطن، وتُغلق جيداً ثم توضع داخل الميكروويف من 2 إلى 3 دقائق، وبعد ذلك توضع على المنطقة المستهدفة، وبشرط اختبار درجة السخونة على لا تسبب التهابات في سطح الجلد. ونصح الموقع بتكرار هذا الروتين يوميا للتخلص نهائيا من دهون البطن أو الأرداف.