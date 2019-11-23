كم يتقاضى موظف القطاع العام بعد مرسوم الزيادة ؟

أصدر الرئيس بشار الأسد الخميس 21/11/2019 المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه، والمرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.





ويحدد سلم الرواتب والأجور للعاملين في الوظائف الحكومية في الوقت الحالي على الشكل التالي وفقاً للراتب المقطوع والسقف المحدد له:



للدكتوراه: (25995 ل.س، 48740 ل.س كسقف).



ماجستير: (23725 ل.س 48740 ل.س).

دبلوم: (22215 ل.س 48740 ل.س).

جامعة: (21750 ل.س 48740 ل.س).

معهد: (20050 ل.س 39280 ل.س).

ثانوية صناعية: (19440 ل.س 39280 ل.س).

ثانوية عامة: (18930 ل.س 39280 ل.س).

إعدادية: (17390ل.س 35980 ل.س).

الفئة الرابعة: (16515 ل.س 35980 ل.س).

الفئة الخامسة: (16175 ل.س 31030 ل.س).



كما أن هناك تعويضات تضاف للراتب المقطوع وهي:



– تعويض المعيشة 11500ل.س

– تعويض عائلي:

للزوجة 300 ل.س.

الولد الأول 200 ل.س.

الولد الثاني 150 ل.س.

الولد الثالث 100 ل.س.

الولد الرابع 25 ل.س.



– تعويض طبيعة العمل حسب الاختصاص.

– تعويض أي دورة تدريبية تتجاوز 9 شهر 500 ل.س

– تعويض دبلوم التأهيل التربوي للعاملين في القطاع التربوي 4% من الراتب المقطوع.

– الراتب المقطوع يخضع للترفيع كل سنتان بنسبة 9% حتى يصل السقف.



يذكر أن هذه الزيادة هي الزيادة الثانية للرواتب خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، حيث كانت آخر زيادة في الرواتب للموظفين المدنيين بـ 7500 ل.س تقريباً عام 2016، أما آخر زيادة للعسكريين فكانت عام 2018.

وكالات