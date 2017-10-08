كم ستكلّف إعادة ترميم المدينة الجامعية في حلب ؟
أفاد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف إنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية لسدّ النقص الحاصل في الجامعات خلال ستة أشهر بعد أن بدأ تعيين 1560 ناجحاً في المسابقة الماضية إضافة لتسوية أوضاع الموفدين.
واستعرض النداف بالأرقام إنجازات المشافي التعليمية خلال ثمانية أشهر حيث بلغت 5690 مليون خدمة طبية و1079 عملية قلب و7353 عملية جراحية و4500 عملية قيصرية و8000 عملية قثطرة قلبية وكلها مجانية جاء ذلك خلال افتتاح الدورة المركزية التي يقيمها مكتب التنظيم في الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج جامعة دمشق على مدى ثلاثة أيام.
وأضاف وزير التعليم العالي أن خطة الوزارة الإستراتيجية تتضمن عدة محاور أهمها: تطوير أسس القبول الجامعي والتوسع في تطبيق السنة التحضيرية على أن هذا التوسع مشروط بإعداد الدراسة والبنية التحتية كاملة لافتاً إلى فريق عمل لتطوير البحث العلمي وتم وضع السياسة الوطنية ويتم إعداد بنك معلومات مرتبط بهيئات البحث العلمي في الجامعات والكليات والتشبيك مع المؤسسات الحكومية لتحديد الاحتياجات وتحقيق الاعتماد وضمان الجودة من خلال إحداث مديرية الضمان والجودة والتي بدأت العمل منذ ثلاثة أشهر 3 أشهر.
كما أشار الوزير إلى تطوير التعليم التقاني من خلال قرار ضم جميع المعاهد إلى وزارة التعليم العالي وذلك لتطوير البنية التحتية للمعاهد ودراسة سوق العمل وربطها بالاحتياجات وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال إجراء مسح سوق العمل لتطوير المناهج وتحديد الاختصاصات المطلوبة إضافة لقرارات لتطوير التعليم الافتراضي.
وفيما يخص تطوير الإدارة الجامعية بين الدكتور النداف أنه ستتم إعادة هيكلة الجامعات من خلال بناء مركز خدمة الطالب في جامعة دمشق وأتمتة معاملة الطالب كما سيتم ربط الشبكة وخلال أيام سيتم إحداث شعبة التجنيد للطلاب ضمن حرم الجامعة
وأجاب وزير التعليم العالي على أسئلة رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات ففي ما يتعلق بالمدينة الجامعية في حلب أكد الوزير أنه سيتم ترميم عدة كتل فيها بتكلفة 870 مليون ليرة سورية وجامعة الفرات التي تكلفت مؤسسة الإسكان العسكرية بتأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات ووضعت الاعتمادات والطلاب الذين سجلوا في الكليات الطبية بجامعة إيبلا ستضمهم الوزارة من تؤهله علامته إلى التحضيرية الحكومية ويمنع فتح مقرين لأي جامعة وستتم إعادة افتتاح كلية طب الأسنان في الحسكة عند توافر الكادر.
المصدر : الثورة – رسام محمد
إرسال تعليق جديد