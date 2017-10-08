كم ستكلّف إعادة ترميم المدينة الجامعية في حلب ؟

أفاد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف إنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية لسدّ النقص الحاصل في الجامعات خلال ستة أشهر بعد أن بدأ تعيين 1560 ناجحاً في المسابقة الماضية إضافة لتسوية أوضاع الموفدين.

واستعرض النداف بالأرقام إنجازات المشافي التعليمية خلال ثمانية أشهر حيث بلغت 5690 مليون خدمة طبية و1079 عملية قلب و7353 عملية جراحية و4500 عملية قيصرية و8000 عملية قثطرة قلبية وكلها مجانية جاء ذلك خلال افتتاح الدورة المركزية التي يقيمها مكتب التنظيم في الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج جامعة دمشق على مدى ثلاثة أيام.‏