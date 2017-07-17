كم تبلغ تكلفة إعـادة التيار الكهربائي وترحيل الأنقاض من الـزبداني ؟

بعد ثلاثة شهور على تطهير مدينة الزبداني من الإرهاب أكد المهندس باسل الدالاتي رئيس مجلس بلدية الزبداني أنه بعد زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تم رصد 500 مليون ليرة لزوم ترحيل الأنقاض من شوارع المدينة، حيث تم فتح كل الشوارع والطرقات وترحيل 17000متر مكعب من الأنقاض في المدينة، إضافة إلى تأمين المنطقة وإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين لتصبح الطرقات آمنة أمام المواطنين، كما تمت إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إذ إن 80 بالمئة من المدينة تم إيصال مياه الشرب إليها، والصرف الصحي، وفيما ما يخص الكهرباء تم رصد مليار ليرة لقطاع الكهرباء في الزبداني ويتم العمل حالياً بمحاور بهذا الخصوص، حيث أكد أن مجلس البلدية بحاجة إلى شهر من الآن لكي تصل الكهرباء لكامل الزبداني لأنه سيتم تمديد الكهرباء إلى محيط الزبداني ثم لاحقاً إلى المناطق التي سوف تؤهل بالسكان.

وبالنسبة للمباني في المدينة وإمكانية السكن فيها أوضح المهندس الدالاتي أنه تم تشكيل لجنة فنية خاصة من مهندسي البلدية مع نقابة المهندسين- شعبة الزبداني ومهندسين متطوعين للكشف الكامل على المباني في الزبداني وتقييم الحالة الفنية لها حسب أهليتها للسكن وتم تقييمها إلى 6 درجات بدءاً من الدرجة الأولى: بناء سليم إنشائياً غير متضرر بحاجة إلى مستلزمات التأهيل 934 بناء، ثانياً بناء سليم إنشائياً متضرر جزئياً 807، ثالثاً بناء سليم إنشائياً مكسو متضرر 1029، رابعاً بناء متضرر إنشائياً بشكل جزئي 1029، خامساً بناء متضرر بشكل كامل 531 وسادساً بناء متهدم بشكل كامل557 والأحياء المدمرة هما حيا العامرة والجسر.

كما تم تجهيز مدرسة حسن يوسف ومدرسة الشهيد علاء الدين في قلعة الزهراء, بعمل تطوعي وقبل بدء العام الدراسي الجديد يوجد على الأقل ثلاث مدارس في الزبداني جاهزة لاستقبال الطلاب.

كما أشار إلى أن بلدية الزبداني كانت تحوي 30 آلية ثقيلة من بين آليات نظافة و إطفاء كلها مدمرة بفعل الإرهاب والآن لدينا آليتان صالحتان للعمل حيث وعدتنا لجنة إعادة الإعمار بإصلاح الآلات.

وأكد أن المجلس البلدي في الزبداني يعمل لإقامة مهرجان سوار الزبداني لتكون إشارة لإعادة الحياة للمدينة.



المصدر : تشرين