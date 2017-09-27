كلينتسيفيتش: أي عمل عسكري أمريكي ضد كوريا الديمقراطية تصرف عدائي بحق روسيا

أعلن فرانس كلينتسيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن بلاده ستعتبر أي عمل عسكري أميركي في كوريا الديمقراطية “تصرفا عدائيا بحقها”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي لـ كلينتسيفيتش قوله اليوم: إنه “لن يكون من الفائض تحذير الولايات المتحدة.. وأي محاولات لبدء حرب بالقرب من الحدود الروسية تهدد أمنها ستصنف من قبلنا على أنها تصرفات عدائية مباشرة بحق بلدنا”.