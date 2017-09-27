سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة
المعلم يكشف خبايا عن مقتل اللواء الروسي أسابوف
شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور
قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية
موسكو توسّع حملتها الجوية في إدلب، الجيش يسخّن جبهة ريف دير الزور الجنوبي
راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” في حويجة صكر،ويستعيد مناطق جديدة بريف حمص
موسكو: نمتلك معلومات عن تفجير الإرهابيين قذيفة تحوي غاز السارين في حادثة خان شيخون
التحالف الأمريكي يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة

كلينتسيفيتش: أي عمل عسكري أمريكي ضد كوريا الديمقراطية تصرف عدائي بحق روسيا

أعلن فرانس كلينتسيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن بلاده ستعتبر أي عمل عسكري أميركي في كوريا الديمقراطية “تصرفا عدائيا بحقها”.كلينتسيفيتش: أي عمل عسكري أمريكي ضد كوريا الديمقراطية تصرف عدائي بحق روسيا

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي لـ كلينتسيفيتش قوله اليوم: إنه “لن يكون من الفائض تحذير الولايات المتحدة.. وأي محاولات لبدء حرب بالقرب من الحدود الروسية تهدد أمنها ستصنف من قبلنا على أنها تصرفات عدائية مباشرة بحق بلدنا”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد أمس تهديده باستخدام القوة العسكرية المدمرة ضد بيونغ يانغ فى الوقت الذى فرضت فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد بنوك وشخصيات كورية ديمقراطية.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.