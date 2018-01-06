كليتشدار أوغلو: على أردوغان الاعتراف بدعمه للإرهاب في سورية

وقال كيليتشدار أوغلو في كلمة اليوم خلال اجتماع كوادر حزبية في أنقرة: إن “الجميع يعرف أن أردوغان أرسل الأسلحة والمعدات الحربية وجميع أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية” داعيا الأخير إلى الاعتراف بهذه الحقائق والامتناع عن الكذب على الشعب التركي والعالم في هذا الصدد.