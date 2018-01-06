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كليتشدار أوغلو: على أردوغان الاعتراف بدعمه للإرهاب في سورية

 

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالاعتراف بدعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وقال كيليتشدار أوغلو في كلمة اليوم خلال اجتماع كوادر حزبية في أنقرة: إن “الجميع يعرف أن أردوغان أرسل الأسلحة والمعدات الحربية وجميع أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية” داعيا الأخير إلى الاعتراف بهذه الحقائق والامتناع عن الكذب على الشعب التركي والعالم في هذا الصدد.

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أن الصحفي التركي محمد بارلاس الذي يعد من أقرب المقربين لأردوغان اعترف بهذه الحقائق والتي ستلاحق الأخير داخل تركيا وخارجها.

يذكر أن نظام أردوغان أقدم على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية بما فيها تنظيما “داعش” وجبهة النصرة بالأسلحة والعتاد وسمح لعشرات آلاف الإرهابيين بالتسلل إلى الأراضي السورية وقدم لهم الدعم العسكري واللوجستي وأقام لهم مراكز الإيواء وكل أشكال الدعم.

 