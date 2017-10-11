كلمة رئيس مجلس الشعب الموجهة للمنتخب السوري

قدم رئيس مجلس الشعب السوري السيد حموده صباغ الشكر باسمه وباسم مجلس الشعب إلى أفراد بعثة منتخبنا لكرة القدم بمناسبة الآداء البطولي وقال خلال جلسة المجلس “نعبر عن تقديرنا لمنتخبنا الوطني ونشكره على هذا الأداء الرائع ونعتبر بأنه فاز بمحبة كل السوريين مشكلاً حالة وطنية جامعة”.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب السيد موفق جمعة في مداخلة له: “بداية اقتبس، ما نشره موقع رئاسة الجمهورية بالرسالة الموجهة للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم تقديراً لما قدموه بمباراتهم الأخيرة مع استراليا ولمسيرة عشرين مباراة من رحلة التأهل إلى كأس العالم أقيمت جميعها خارج أرضنا إذ نشر الموقع تقديراً لأدائهم البطولي:

“كنتم الأبطال ورسمتم الفرحة على وجوه كل السوريين (نسور قاسيون) لكم التحية والتقدير”.

وأضاف جمعة بهذه المناسبة أضحت الرياضة السورية حالة وطنية قبل أن تكون هواية واحترافاً وأصبحت رسالة لكل العالم بأن سورية لايمكن إلا أن تكون موحدة لشعبها وأرضها ولاخوف على وطن موحد بشعبه كما قال السيد الرئيس بشار الأسد بكلمته أمام مجلس الشعب.

وأشار إلى أن منتخبنا الوطني شكل إجماع كل السوريين على وحدة الوطن ومن تحت قبة المجلس أتوجه بالشكر لكم ولكافة الجماهير السورية داخل الوطن وخارجه بدول الاغتراب الذين تحلموا عناء السفر لمؤازرة وتشجيع منخب الوطن إذا حملوا جميعهم على سورية بعنيه الخضراوتين واسم ومحبة سورية وشعبها وجيشها وقائدها بقلوبهم وعقولهم، لافتاً إلى أن مؤازرة وتشجيع منتخبنا الوطني من سوريين جميعاً شكلت استفتاءً عفوياً، إذ نزل الأطفال والشباب والشابات وكبار السن إلى الشوارع والساحات وجلسوا أمام شاشات التلفزة ليعلنوا باستفتائهم هذا أن ثلاثية الشعب والجيش والوطن الموحد بشعبه وأرضه بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد لابد أن تنتصر بكافة الميادين والساحات ومنها ميدان الرياضة.

المصدر: المكتب الصحفي لرئاسة مجلس الشعب