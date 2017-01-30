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كلب ينقذ صديقه من الغرق

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مقطع فيديو لكلب شجاع، وهو يقوم بإنقاذ صديقه من الغرق في أحد الأنهار.
وكشفت الصحيفة، أن الواقعة بدأت عندما قام مالك الكلبين بإلقاء عصاه في أحد الأنهار، ليندفع واحد منهم ذو اللون الأسود وراءها، إلا أنه أخفق في مقاومة تيار المياه، لينجرف في النهر وهو يحمل العصا في فمه، وأضافت: إن الكلب الآخر أصفر اللون، قام بجذب صديقه من العصا التي كان يحملها في فمه، وأخرجه من المياه قبل أن يغرق، في مقطع أظهر شجاعة الكلب.
ويظهر الفيديو أن الكلب الأسود بمجرد خروجه من المياه، ترك العصا الخشبية، وبدأ في تجفيف نفسه، ليأخذها الكلب الآخر ويذهب بها إلى مالكه، وسألت الصحيفة: هل فعل الكلب ذلك بهدف إنقاذ صاحبه أم إنه فعل ذلك من أجل سرقته؟.
وأشارت الصحيفة إلى أن مالك الكلبين أكد أنه لم يصب أي منهما بأذى خلال تصوير مقطع الفيديو.

وكالات

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