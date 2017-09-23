كل ما يجب أن تعرفه حول التسجيل في سكن المدينة الجامعية

أعلنت مدينة باسل الأسد الجامعية فى جامعة دمشق عن بدء قبول طلبات الطلاّب الراغبين بالسكن فى المدينة الجامعية من الطلاب المقيمين فيها للعام الدراسي 2016-2017 والراغبين في السكن الجامعي للعام القادم.

وبيّن الإعلان أن الوثائق المطلوبة للتسجيل هي:

أ )طلب إشعار السكن يمكن الحصول عليه من المكتبات الموجودة في المدينة الجامعية

ب) بيان وضع دراسي حديث من الكلية أو المعهد

ج) إيصال السكن الجامعي للعام 2016-2017

د ) صورة عن الهوية الشخصية+ البطاقة الجامعية أو وصل التسجيل

ه ) ظرف قياس 20*30 توضع فيه الأوراق

وحدد الإعلان آلية التسجيل وفق التالي:

1 ) مراجعة مدير الوحدة السكنية التي كان يقيم بها الطالب لتوقيع إشعار السكن مصطحبا معه الأوراق المطلوبة

2 ) مراجعة مستلم الوحدة السكنية بعد حصوله على إشعار السكن من مدير الوحدة السكنية لثبيت براءة الذمة تجاه الوحدة السكنية

3 ) يقوم الطالب بمراجعة قسم الحاسب مصطحباً معه إشعار السكن والهوية الشخصية وبيان الوضع “الحديث” للحصول على إشعار السكن الجديد وتسديد الرسوم لدى الصندوق الطلابي

4 ) العودة إلى الوحدة لتسجيل اسمه بها ومراجعة مستلم الوحدة لتثبيت السكن وفي حال عدم التثبيت يعتبر طلب الطالب لاغياً.

وحدد الإعلان مواعيد مراجعة الطلاب لمدير الوحدة السكنية ابتداءً من 20/9/2017 ولغاية 25/10/2017 لجميع الكليات، كما حدد مواعيد مراجعة قسم الحاسب من 20/9/2017 ولغاية 30/9/2017 لطلاب الكليات الطبية ومن 1/10/2017 ولغاية 10/10/2017 لطلاب كليات الهندسة، ومن 11/10/2017 لغاية 25/10/2017 لطلاب الكليات والمعاهد الآخرى.

المصدر : دمشق الآن