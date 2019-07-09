شذى خليل:

كان بالإمكان احتمال اندلاعك بي حين كان الشتاء

أخبرني الآن

هل من المنصف أن أحتمل حريقك والصيف معا؟

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ككل النساء الغبيات

أصنع من حبك بوصلتي

لجهة واحدة هي أنت

ككل النساء البسيطات

أضيع دائما، فيك.

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دعني قبل أن ننتهي مما لم يبدأ يوما

أن أمسك صوتك من عنقه

أن أتحسس صداه بأصابعي

ثم لا يهم أن يفلت مجددا

(صوتك الممعن في طعني)

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دعني قبل أن نجد مفاتيحا أخرى لما بدا لنا بابا سهل الفتح

أن أذاكر قبلاتك كما لو كنت طالبة تدرس (علاقتها بك) من وجهة نظر مجتمع شرقي.