كشف “سر خطير” عن الوشوم

توصّلت دراسة حديثة إلى أنّ الوشم المُتمتِّع بألوان زاهية قد يتسبّب في تسرّب معادن ثقيلة إلى العقد اللمفاوية في الجسم، الأمر الذي قد تكون له عواقب غير حميدة.



وأشارت الدراسة إلى أنّ الحبر المستخدم في الوشم ليس هو الشيء الوحيد الذي قد يتسرّب إلى داخل الجسم، بل إنّ جزيئات معدنية صغيرة من إبرة الوشم نفسها قد تنتقل عبر الجلد إلى العقد اللمفاوية.



ويعتقد فريق الباحثين أنّ هذه المعادن الثقيلة قد تفسر سبب تعرض أجسام بعض الأشخاص إلى حساسية عالية بسبب الوشم، ويعكفون على إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة الآثار الصحية للمعادن السامة المحتملة التي تتسبب بها الوشوم.